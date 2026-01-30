UPSC CSE Notification 2026: क्यों अटकी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, कब तक आ सकता है

संक्षेप: UPSC CSE 2026 की अधिसूचना प्रशासनिक कारणों से जनवरी में जारी नहीं हो सकी, अब इसके फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले आने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को लेकर एक बार फिर लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की CSE 2026 नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तय समय पर नोटिफिकेशन जारी न होने से उम्मीदवारों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों लेट हुई अधिसूचना, और अब यह कब तक जारी हो सकती है, इन्हीं सवालों के बीच अभ्यर्थी लगातार यूपीएससी की वेबसाइट खंगाल रहे हैं।

क्यों हुई UPSC CSE 2026 नोटिफिकेशन में देरी? UPSC CSE 2026 की अधिसूचना पहले 14 जनवरी 2026 को जारी होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। हालांकि आयोग ने देरी की कोई आधिकारिक वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कैलेंडर समायोजन के कारण यह फैसला लिया गया। फिलहाल आयोग की ओर से नई तारीख घोषित नहीं की गई है।

कब तक जारी हो सकता है UPSC CSE Notification 2026? हालांकि UPSC ने अभी तक नोटिफिकेशन की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विश्वसनीय संकेतों के अनुसार फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह से पहले सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की जा सकती है। नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

UPSC CSE 2026 Notification कैसे डाउनलोड करें? नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

होमपेज पर “What’s New” सेक्शन में

CSE 2026 Notification लिंक पर क्लिक करें

सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी

भविष्य के लिए इसे सेव कर लें UPSC Civil Services Exam 2026: पात्रता क्या होगी? मौजूदा नियमों के अनुसार UPSC CSE 2026 के लिए पात्रता इस प्रकार रहने की संभावना है -

आयु सीमा: न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

अधिकतम आयु: 32 वर्ष (सामान्य वर्ग के लिए)

शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य

प्रयासों की संख्या: सामान्य वर्ग: अधिकतम 6 प्रयास

आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी

नोटिफिकेशन में क्या-क्या जानकारी होगी? UPSC CSE 2026 की अधिसूचना में उम्मीदवारों के लिए सभी जरूरी जानकारियां शामिल होंगी, जैसे -