UPSC CSE Marks : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मार्क्स जारी, टॉपर अनुज अग्निहोत्री के कितने अंक, देखें पूरी लिस्ट
UPSC CSE 2025 Marks : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों के मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के टॉपर अनुज अग्निहोत्री ने 2025 में से 1071 मार्क्स हासिल ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है।
UPSC CSE 2025 Marks : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों के मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। यूपीएससी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर सभी चयनितों के मेन्स, इंटरव्यू व कुल मार्क्स देखे जा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के टॉपर अनुज अग्निहोत्री ने 2025 में से 1071 मार्क्स हासिल ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। अनुज के मेन्स में 1750 में से 867 और इंटरव्यू में 275 में से 204 मार्क्स आए हैं। यूपीएससी सीएसई सेकेंड टॉपर राजेश्वरी सुवे एम के 1067 (मेन्स में 865 और इंटरव्यू में 202) और थर्ड टॉपर अकांक्ष ढुल के 1057 (मेन्स में 864 और इंटरव्यू में 193) अंक हैं।
पहले 50 यूपीएससी सीएसई टॉपरों की सूची व मार्क्स
रोल नंबर, उम्मीदवार, कैटेगरी, मेन्स अंक, इंटरव्यू अंक, कुल मार्क्स व रैंक
1131589 अनुज अग्निहोत्री 867 204 1071 1
4000040 राजेश्वरी सुवे एम ओबीसी 865 202 1067 2
3512521 आकाश ढुल 864 193 1057 3
0834732 राघव झुनझुनवाला ओबीसी 847 195 1042 4
0409847 ईशान भटनागर 823 215 1038 5
6410067 ज़िनिया अरोरा 822 215 1037 6
0818306 ए आर राजा मोहदीन 834 201 1035 7
0843487 पक्षाल सचिव ईडब्ल्यूएस 837 198 1035 8
0831647 आस्था जैन ईडब्ल्यूएस 835 198 1033 9
1523945 उज्जवल प्रियांक 846 187 1033 10
1512091 यशस्वी राज वर्धन 823 209 1032 11
0840280 अक्षित भारद्वाज 841 190 1031 12
7813999 अनन्या शर्मा 822 206 1028 13
5402316 सुरभि यादव ओबीसी 862 165 1027 14
3507500 सिमरनदीप कौर 825 201 1026 15
0867445 मोनिका श्रीवास्तव 819 206 1025 16
0829589 चितवन जैन 850 175 1025 17
5604518 श्रुति आर ओबीसी 825 200 1025 18
0105602 निसार दिशांत अमृतलाल 815 209 1024 19
6630448 रवि राज ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी-2 823 201 1024 20
5810539 शुभम सिंह 837 187 1024 21
0865516 गीतिका अरोड़ा ईडब्ल्यूएस 831 192 1023 22
1018309 जीनू श्री जसवन्त चन्द्र 832 191 1023 23
6409132 आईएफआरए शम्स अंसारी ओबीसी 813 209 1022 24
3522397 भाविका चोपड़ा 829 193 1022 25
6005804 इशिता शर्मा 806 215 1021 26
0817184 विकास ईडब्ल्यूएस 831 190 1021 27
0840852 प्राची हनी ओबीसी 820 201 1021 28
0806993 नबिया परवेज़ ओबीसी 835 185 1020 29
5913396 निकिता वर्मा ओबीसी 830 190 1020 30
6309170 आर्यन यादव 855 165 1020 31
0830156 उत्कर्ष ओबीसी 852 167 1019 32
0860949 मयंक पुरोहित 829 190 1019 33
0825270 नैंसी सिंह एससी 853 165 1018 34
4901620 वैभवी अग्रवाल 823 195 1018 35
0511696 दीपाली महतो ओबीसी 817 200 1017 36
1133234 साक्षी जैन 816 201 1017 37
0841044 दीपांशु जिंदल 818 198 1016 38
0823924 रोहिन कुमार ओबीसी 851 165 1016 39
0602709 दीक्षा राय 840 175 1015 40
4119928 सुदीपा दत्ता 825 190 1015 41
5900853 अपूर्वा वर्मा 818 197 1015 42
0410805 रूपल जायसवाल 816 198 1014 43
0846988 दीक्षा चौरसिया 816 198 1014 44
0822123 प्रिया सिंह चौहान 823 191 1014 45
5409516 शाम्भवी तिवारी 823 190 1013 46
5816036 प्रीति चौहान 843 170 1013 47
0824095 अनिकेत रंजन एससी 829 184 1013 48
6317961 तरूण कुमार यादव ओबीसी 846 167 1013 49
0859643 ईशित्व आनंद 796 215 1011 50
कटऑफ भी जारी
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में जनरल कैटेगरी की कटऑफ ( UPSC CSE Prelims Cut Off 2025 ) 92.66 रही। मुख्य परीक्षा में 739 और फाइनल की कटऑफ 963 रही। प्रीलिम्स , मुख्य और फाइनल तीनों परीक्षा चरणों में ओबीसी वर्ग की कटऑफ ईडब्ल्यूएस से अधिक रही। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 89.34, ओबीसी 92.00, एससी 84.00 और एसटी की 82.66 रही। मेन्स में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 706, ओबीसी 717, एससी 700 और एसटी की 694 रही। ऊपर दी गई तस्वीर में आप सभी वर्गों की चरण वाइज कटऑफ देख सकते हैं।
कटऑफ अंक केवल जीएस पेपर-I के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नियम-15 के अनुसार जीएस पेपर -II केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, जिसमें 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सात कंपीटिटिव पेपर्स- यानी निबंध, GS-I, GS-II, GS-III, GS-IV, वैकल्पिक-I और वैकल्पिक-II—में से प्रत्येक में कम-से-कम 10 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
1. प्रीलिम्स कट-ऑफ (GS पेपर-I)
• जनरल – 92.66
• ईडब्ल्यूएस (EWS) – 89.34
• ओबीसी – 92.00
• एससी – 84.00
• एसटी – 82.66
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 76.66
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 54.66
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 40.66
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 40.66
2. मेन्स कट-ऑफ (लिखित परीक्षा)
• जनरल – 739
• ईडब्ल्यूएस – 706
• ओबीसी – 717
• एससी – 700
• एसटी – 694
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 703
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 708
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 536
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 451
3. फाइनल कट-ऑफ (लिखित + इंटरव्यू)
• जनरल – 963
• ईडब्ल्यूएस – 926
• ओबीसी – 931
• एससी – 905
• एसटी – 902
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 917
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 944
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 804
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 631
6 मार्च को आया था यूपीएसससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 परिणाम
सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई), 2025 का अंतिम परिणाम 6 मार्च, 2026 को घोषित कर दिया गया था। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 का आयोजन 25 मई, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 9,37,876 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,76,793 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अगस्त 2025 में आयोजित लिखित (मुख्य) परीक्षा में बैठने के लिए कुल 14,161 उम्मीदवार अर्हता प्राप्त हुए। कुल 2,736 उम्मीदवार परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों (659 पुरुष और 299 महिलाएं) की सिफारिश की गई है। अंतिम रूप से उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से शीर्ष पांच में एक महिला और चार पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। चयनित 958 में से 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग से हैं।
देश की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएसससी सीएसई
आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।
