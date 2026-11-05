यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के लिए 2526 उम्मीदवार सफल
यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 2526 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए हैं।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज यानी 5 नवंबर को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में बैठे थे वे अब बिना किसी देरी के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के इस सबसे मुश्किल पड़ाव को 2526 उम्मीदवारों ने पार कर लिया है। इन सभी सफल उम्मीदवारों को अब परीक्षा के आखिरी और सबसे अहम चरण यानी पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा इस साल 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा (प्री) पास करने के बाद कुल 13343 उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा देने के लिए अपनी किस्मत और मेहनत को आजमाया था। इनमें से छंटनी के बाद अब 2526 लोग अपने आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने के सपने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।
इंटरव्यू से पहले ये काम है बेहद जरूरी
अगर आपने भी मुख्य परीक्षा पास कर ली है, तो जश्न मनाने के साथ साथ एक बेहद जरूरी काम पर ध्यान देना होगा। इंटरव्यू के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी या उन्हें अपडेट करना होगा। इसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (डीएएफ) कहा जाता है।
आयोग ने साफ किया है कि यह सुविधा यूपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 की शाम 6 बजे तक ही इस फॉर्म को भर सकेंगे। याद रखें, यूपीएससी डेडलाइन को लेकर बहुत सख्त रहता है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बिना वक्त पर अपना फॉर्म भर लें।
कहां और कैसे होगा आपका इंटरव्यू?
यूपीएससी का इंटरव्यू कोई साधारण सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता। यह एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो नई दिल्ली के शाहजहां रोड पर स्थित ऐतिहासिक 'धौलपुर हाउस' में आयोग के दफ्तर में आयोजित किया जाएगा। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ आपकी किताबी नॉलेज चेक करना नहीं है, बल्कि आपके बौद्धिक गुण, फैसला लेने की क्षमता, सामाजिक समझ और लीडरशिप क्वालिटी को परखना है।
आयोग इंटरव्यू के लिए ई समन लेटर जारी करेगा, जो यूपीएससी की वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। ध्यान रहे, किसी भी उम्मीदवार को डाक के जरिए कागज वाला कोई भी समन लेटर नहीं भेजा जाएगा। आपको इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।
मार्कशीट के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार
अक्सर उम्मीदवारों के मन में यह सवाल रहता है कि उनके मेन्स में कितने नंबर आए हैं। इसके लिए आयोग का नियम बिल्कुल साफ है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, उनकी मार्कशीट अभी जारी नहीं की जाएगी। पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) खत्म होने और फाइनल रिजल्ट घोषित होने के 15 दिनों के भीतर मार्कशीट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यह मार्कशीट अगले 30 दिनों तक वेबसाइट पर मौजूद रहेगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना नाम चेक कर सकते हैं:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in खोलें।
2. होमपेज पर आपको ‘Written Results’ का एक सेक्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. वहां आपको ‘Civil Services (Main) Examination, 2026’ नाम का एक लिंक दिखाई देगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की पीडीएफ (PDF) फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
5. इस लिस्ट में हजारों रोल नंबर हैं, इसलिए कीबोर्ड पर 'Ctrl+F' दबाएं (या मोबाइल में सर्च आइकॉन पर टैप करें) और अपना रोल नंबर टाइप करें।
6. अगर आपका रोल नंबर हाईलाइट हो जाता है तो भविष्य की जरूरतों के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव