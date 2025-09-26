UPSC CSE Mains Result 2025: जल्द आएगा यूपीएससी सीएसई मेन्स का नतीजा, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं

UPSC CSE Mains Result 2025 अक्टूबर में आने की संभावना है। जानें रिजल्ट चेक करने का तरीका, DAF 2 प्रक्रिया और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) की तैयारी के जरूरी टिप्स।

UPSC CSE Mains Result 2025: देश भर के हजारों उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर 2025 बेहद अहम साबित होने वाला है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) जल्द ही सिविल सर्विसेज एग्जाम (CSE) मेन्स 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। इसमें कुल नौ पेपर शामिल थे, जिनमें निबंध, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल विषय थे।

कब आएगा रिजल्ट? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर यूपीएससी मेन्स परीक्षा का नतीजा 70 दिनों के भीतर जारी कर देता है। इस पैटर्न के हिसाब से, नतीजा अक्टूबर 2025 में घोषित होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यूपीएससी सीएसई प्री 2025 का रिजल्ट, 11 जून को जारी किया गया था।

ऐसे चेक करें UPSC CSE Mains Result 2025 सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। “CSE Mains Result 2025” लिंक चुनें। रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करें। सबमिट करने पर रिजल्ट PDF में खुलेगा। इसे सेव और प्रिंट करना न भूलें। इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं रिजल्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को DAF 2 (डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म 2) भरना होगा। इसके बाद बुलावा आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का, जो आमतौर पर दिल्ली में आयोजित होता है।