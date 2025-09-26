upsc cse mains result 2025 check updates interview daf2 preparation tips UPSC CSE Mains Result 2025: जल्द आएगा यूपीएससी सीएसई मेन्स का नतीजा, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, Career Hindi News - Hindustan
UPSC CSE Mains Result 2025: जल्द आएगा यूपीएससी सीएसई मेन्स का नतीजा, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं

UPSC CSE Mains Result 2025 अक्टूबर में आने की संभावना है। जानें रिजल्ट चेक करने का तरीका, DAF 2 प्रक्रिया और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) की तैयारी के जरूरी टिप्स।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:33 PM
UPSC CSE Mains Result 2025: देश भर के हजारों उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर 2025 बेहद अहम साबित होने वाला है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) जल्द ही सिविल सर्विसेज एग्जाम (CSE) मेन्स 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। इसमें कुल नौ पेपर शामिल थे, जिनमें निबंध, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल विषय थे।

कब आएगा रिजल्ट?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर यूपीएससी मेन्स परीक्षा का नतीजा 70 दिनों के भीतर जारी कर देता है। इस पैटर्न के हिसाब से, नतीजा अक्टूबर 2025 में घोषित होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यूपीएससी सीएसई प्री 2025 का रिजल्ट, 11 जून को जारी किया गया था।

ऐसे चेक करें UPSC CSE Mains Result 2025

  1. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
  2. रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. “CSE Mains Result 2025” लिंक चुनें।
  4. रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करें।
  5. सबमिट करने पर रिजल्ट PDF में खुलेगा।
  6. इसे सेव और प्रिंट करना न भूलें।

इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं

रिजल्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को DAF 2 (डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म 2) भरना होगा। इसके बाद बुलावा आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का, जो आमतौर पर दिल्ली में आयोजित होता है।

इंटरव्यू में क्या पूछे जा सकते हैं सवाल?

  • आपके DAF 2 फॉर्म में दी गई जानकारियां
  • शैक्षणिक पृष्ठभूमि और वर्क एक्सपीरियंस
  • आपके होमटाउन और कल्चर से जुड़े मुद्दे
  • देश दुनिया से जुड़े करंट अफेयर्स
  • प्रशासनिक सोच और निर्णय क्षमता

मॉक इंटरव्यू करना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और प्रदर्शन को निखारता है।

