UPSC CSE Mains 2026 Admit Card Out, Direct Link: यूपीएससी मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, upsc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
UPSC CSE Mains 2026 Admit Card Out, Direct Link: यूपीएससी ने सिविल सेवा मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्री में सफलता हासिल की है वे अब मेन्स परीक्षा के लिए हॉट टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC CSE Mains 2026 Admit Card Out, Direct Link: देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन होनहारों ने प्रीलिम्स की इस बड़ी बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था और इस मुख्य परीक्षा के लिए खुद को रजिस्टर किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट UPSC.gov.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीखें अब बेहद नज़दीक आ चुकी हैं, ऐसे में समय रहते अपना एडमिट कार्ड संभाल लेना ही हर उम्मीदवार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
क्या है परीक्षा की तारीखें
आयोग द्वारा साझा किए गए शेड्यूल के मुताबिक, इस बार यूपीएससी सीएसई मेंस 2026 की परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा का यह दौर काफी कड़ा होने वाला है, जिसमें अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता, लेखन शैली और सहनशीलता की कड़ी परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं हर रोज दो पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कराई जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि अंतिम समय की किसी भी भागदौड़ या ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सके।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका
यदि आपने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, तो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं -
1. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर नजर दौड़ाइए और 'What's New' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. वहां आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा - 'Hall tickets for UPSC CSE Mains exam' । उस पर क्लिक करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
5. जैसे ही आप अपनी सही जानकारी भरकर सबमिट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
6. इसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लें।
7. अंत में, भविष्य के इस्तेमाल और परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज
परीक्षा हॉल में कदम रखने से पहले कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना बेहद अनिवार्य है। यदि इनमें से किसी भी नियम में चूक हुई, तो महीनों की मेहनत पर पानी भी फिर सकता है -
- एडमिट कार्ड का साफ और स्पष्ट प्रिंटआउट।
- एक हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध मूल आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)।
अगर कोई भी छात्र इनमें से कोई जरूरी दस्तावेज ले जाना भूल जाता है, तो उसे परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, हॉल टिकट हाथ में आते ही उस पर छपी सभी जानकारियों जैसे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता और वैकल्पिक विषयों की डिटेल्स को बहुत सावधानी से जांच लेना चाहिए। यदि नाम या किसी अन्य विवरण में कोई वर्तनी यानी स्पेलिंग या तथ्यात्मक त्रुटि नजर आती है, तो बिना एक पल गंवाए तुरंत आयोग के दफ्तर या हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
मेंस के बाद क्या?
अक्सर उम्मीदवारों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि मुख्य परीक्षा के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? आम तौर पर देखा गया है कि परीक्षा के सफलतापूर्वक समाप्त होने के करीब 50 दिनों के भीतर आयोग परिणाम घोषित कर देता है। जो उम्मीदवार इस मुख्य लिखित परीक्षा की बाधा को भी पार कर लेते हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया के अंतिम और सबसे अहम चरण यानी पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का विस्तृत शेड्यूल परिणाम आने के बाद अलग से जारी किया जाता है। इसके बाद, सभी राउंड्स को पार करने वाले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को देश के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के पदों पर तैनात किया जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव