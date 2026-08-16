UPSC CSE Mains 2026: आखिरी समय में कैसे करें तैयारी? UPSC टॉपर ने शेयर किए रिवीजन के खास टिप्स

कई अभ्यर्थी आखिरी समय में नई किताबें, नोट्स और स्टडी मटेरियल जुटाने लगते हैं, जिससे उनकी तैयारी और ज्यादा उलझ सकती है। ऐसे में 2025 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह (AIR 78) ने मेंस 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रिवीजन और आंसर राइटिंग को लेकर कुछ खास टिप्स शेयर किए हैं।

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रारंभिक परीक्षा पास हो चुके उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी किया है। मुख्य परीक्षा 21 अगस्त, 2026 से शुरू होगी। इसका मतलब है कि परीक्षा की तारीख बिल्कुल नजदीक है। इस दौरान उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना होती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कई अभ्यर्थी आखिरी समय में नई किताबें, नोट्स और स्टडी मटेरियल जुटाने लगते हैं, जिससे उनकी तैयारी और ज्यादा उलझ सकती है। ऐसे में 2025 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह (AIR 78) ने मेंस 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रिवीजन और आंसर राइटिंग को लेकर कुछ खास टिप्स शेयर किए हैं।

आईएएस अभिषेक के मुताबिक, परीक्षा के आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा नया पढ़ने के बजाय पहले से पढ़ी हुई चीजों को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को सरल रखते हुए नियमित रिवीजन, आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए।

जो पढ़ चुके हैं, उसी को करें मजबूत अभिषेक की सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यह है कि उम्मीदवार लगातार नए स्टडी सोर्स की तलाश न करें। Mains से पहले सीमित समय में नई किताबें, नोट्स या अन्य सामग्री जोड़ते रहने से तैयारी बिखर सकती है। इसके बजाय उम्मीदवारों को अब तक पढ़े हुए सिलेबस को बार-बार दोहराना चाहिए। महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने से न सिर्फ चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि किन विषयों में अभी और तैयारी की जरूरत है।

रिवीजन के साथ आंसर राइटिंग भी जरूरी UPSC Mains में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को यह भी आना चाहिए कि उस जानकारी को कम समय में प्रभावी तरीके से उत्तर के रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाए। इसलिए अभिषेक ने अंतिम चरण में भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखने पर जोर दिया है। रिवीजन के दौरान उम्मीदवार महत्वपूर्ण टॉपिक्स से जुड़े उदाहरण, डेटा, सरकारी रिपोर्ट, केस स्टडी और करंट अफेयर्स को अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल उत्तरों को ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।

हालांकि, उत्तर लिखते समय केवल ज्यादा से ज्यादा तथ्य भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार प्रश्न की मांग को समझें और उसी के अनुसार उत्तर लिखें। यानी जो पूछा गया है, जवाब उसी पर केंद्रित होना चाहिए।

टाइम मैनेजमेंट पर दें ध्यान Mains की परीक्षा में समय का सही इस्तेमाल भी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते समय उम्मीदवारों को तय समय सीमा में उत्तर पूरा करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस से यह समझने में मदद मिलेगी कि किसी सवाल को पढ़ने, सोचने और लिखने में कितना समय देना है। इससे परीक्षा के दौरान समय का दबाव कम महसूस होगा और उम्मीदवार सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे।

कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा रिटेंशन अभिषेक की पूरी रणनीति को सरल शब्दों में “कम से कम डिस्ट्रैक्शन के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन” कहा जा सकता है। परीक्षा के करीब आने पर उम्मीदवारों को सोशल मीडिया, नए-नए स्टडी सोर्स और लगातार बदलती रणनीतियों से खुद को दूर रखना चाहिए। हर रिवीजन का उद्देश्य पहले पढ़ी हुई जानकारी को और मजबूत करना होना चाहिए। वहीं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का उद्देश्य विचारों को स्पष्ट, व्यवस्थित और समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होना चाहिए।