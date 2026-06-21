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UPSC CSE Mains 2026:डीएएफ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, 28 जून तक करें आवेदन

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) में उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और विभिन्न सेवाओं की प्राथमिकताएं (Service Preferences) दर्ज करनी होती हैं।

UPSC CSE Mains 2026:डीएएफ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, 28 जून तक करें आवेदन

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2026 के लिए डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करने वाले उम्मीदवार अब परीक्षा के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर DAF भर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, प्रीलिम्स परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब DAF फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया अनिवार्य है और केवल वही उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो तय समय सीमा के भीतर DAF जमा करेंगे।

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DAF में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होगी?

डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) में उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और विभिन्न सेवाओं की प्राथमिकताएं (Service Preferences) दर्ज करनी होती हैं। DAF को सही और सावधानीपूर्वक भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके।

यह प्रक्रिया हाल ही में घोषित UPSC CSE प्रीलिम्स 2026 के परिणामों के बाद शुरू हुई है, जिसमें हजारों उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए हैं। UPSC सिविल सेवा मेन्स परीक्षा 2026 अगस्त में आयोजित की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों के पास औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने और तैयारी पर ध्यान देने के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण समय है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

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फॉर्म की फीस

DAF भरने के लिए 200 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, महिला उम्मीदवारों तथा SC, ST और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। साथ ही, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर नई जानकारी दर्ज करनी होगी या पहले से मौजूद जानकारी की पुष्टि करनी होगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि मेन्स परीक्षा का ई-एडमिट कार्ड केवल DAF सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार DAF जमा नहीं करेंगे, उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और वे मेन्स परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा UPSC CSE 2026 से जुड़ी ताजा जानकारी और मेन्स परीक्षा के अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से UPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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