UPSC CSE Mains 2025: ये 5 टॉपिक जरूर करें रिवाइज, दिला सकते हैं अच्छे नंबर

UPSC CSE Mains 2025 अब दरवाजे पर है और टॉपर बनने का असली खेल रिवीजन में छिपा है। ये 5 हॉट टॉपिक्स आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं।

Fri, 15 Aug 2025 05:03 PM

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का सिविल सर्विसेज मेन्स एग्जाम 22 अगस्त से 29 अगस्त 2025 के बीच होने जा रहा है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार UPSC में अब समय है फाइनल रिवीजन का। जनरल स्टडीज पेपर-II और पेपर-III का सिलेबस हमेशा से ही डायनैमिक और व्यापक रहा है, इसलिए सही टॉपिक पर फोकस करना बेहद जरूरी है। यहां पांच ऐसे विषय हैं जिन्हें छोड़ना आपके लिए भारी पड़ सकता है।

हाल के घटनाक्रमों को देखों कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जिनके बारे में परीक्षा में पूछे जाने की संभवना काफी बढ़ जाती है। आइए एक नजर इन टॉपिक्स पर डाले जिन्हें रिवाइज कर आप मेन्स परीक्षा में बेहरत अंक ला सकते हैं।

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉन्च।

LoC के पार नौ आतंकी ठिकानों पर निशाना।

वायुसेना के प्रिसिजन स्ट्राइक, नौसेना की समुद्री बढ़त, BSF ने घुसपैठ नाकाम की।

CDS, DMA और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने ऑपरेशन को सफल बनाया।

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: वन नेशन, वन इलेक्शन 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए।

1968-69 में समय से पहले विधानसभा भंग होने से यह चक्र टूटा।

2024 की हाई-लेवल कमिटी रिपोर्ट में एक दिन में दोनों चुनाव कराने का रोडमैप।

फायदों में खर्चा घटाना, प्रशासनिक दक्षता और नीति स्थिरता शामिल।

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: यूनियन बजट 2025 सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स।

MSME के लिए गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये।

50,000 अटल टिंकरिंग लैब, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।

गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम कार्ड और हेल्थकेयर।

न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, स्वामीह फंड, रिसर्च एंड डेवेलपमेंट में निजी निवेश बढ़ावा।

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: मिशन गगनयान पहला मानवयुक्त मिशन 2027 की शुरुआत में।

TV-D1 सफल, TV-D2 इसी साल।

इंडियन एयर फोर्स के 4 पायलट ट्रेनिंग पूरी कर चुके।

2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य।

UPSC CSE Mains 2025 Important Topics: न्यायिक सुधार 2011 से नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स सक्रिय।

कोर्ट हॉल 2014 में 15,818 से बढ़कर 2025 में 22,372।

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट से 18,735 अदालतें डिजिटल।