upsc cse mains 2025 essay exam analysis first paper rated moderate UPSC CSE Mains 2025: हो गई मुख्य परीक्षा की शुरुआत, कैसा रहा निबंध का पेपर; यहां देखें, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc cse mains 2025 essay exam analysis first paper rated moderate

UPSC CSE Mains 2025: हो गई मुख्य परीक्षा की शुरुआत, कैसा रहा निबंध का पेपर; यहां देखें

UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी मेन्स 2025 की शुरुआत निबंध परीक्षा से हुई है। पेपर को अभ्यर्थियों ने 'मॉडरेट' बताया। आगे की परीक्षाएं 23, 24, 30 और 31 अगस्त को होंगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:40 PM
share Share
Follow Us on
UPSC CSE Mains 2025: हो गई मुख्य परीक्षा की शुरुआत, कैसा रहा निबंध का पेपर; यहां देखें

upsc essay paper 2025 , UPSC CSE Mains Paper 1 2025: देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स 2025 की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन आयोजित निबंध (Essay) परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। अभ्यर्थियों ने पेपर को न तो बहुत कठिन और न ही आसान, बल्कि 'मॉडरेट' स्तर का बताया।

कैसा रहा यूपीएससी मेन्स 2025 निबंध का पेपर

परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार के निबंध प्रश्न समकालीन घटनाओं की बजाय अधिक दार्शनिक और विचारात्मक थे। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले भी परीक्षा दी थी,न्हें यह पेपर पिछले साल की तुलना में आसान लगा।

आगे की परीक्षा तिथियां

निबंध पेपर के बाद यूपीएससी मेन्स की बाकी परीक्षाएं 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को आयोजित होंगी।

जरूरी निर्देश

  • परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य है।
  • अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने ई-एडमिट कार्ड को फाइनल रिजल्ट घोषित होने तक सुरक्षित रखें।

चयन प्रक्रिया

जो अभ्यर्थी मेन्स परीक्षा पास करेंगे, उन्हें इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा। कट-ऑफ से ऊपर अंक पाने वाले उम्मीदवारों को IAS, IPS, IFS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी।

यहां देखें UPSC CSE Mains Paper 1 2025

UPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।