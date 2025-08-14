UPSC CSE Mains 2025 Admit Card Released Download Here Know Exam Dates and Details UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, upsc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
UPSC CSE Mains 2025 Admit Card Released Download Here Know Exam Dates and Details

UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, upsc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Mains 2025 Admit Card Released: देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC सिविल सर्विसेज के मेन्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Thu, 14 Aug 2025 05:50 PM
UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, upsc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Mains 2025 Admit Card Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की जरूरत होगी।

इस साल UPSC मेन्स परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। पहला शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा।

UPSC CSE Mains 2025 Admit Card डाउनलोड करने का तरीका

  • आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर "What's New" सेक्शन में UPSC Mains Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर दिख रहे एडमिट कार्ड को चेक करें।
  • डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा में दो पेपर होंगे जिसमें पेपर A और पेपर B होगा। इनमें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के पेपर (Paper A और Paper B) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे और क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इन पेपर्स में मिले अंक रैंकिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए UPSC कुल 979 पदों पर भर्ती करेगा।

