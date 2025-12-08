Hindustan Hindi News
UPSC Interview Guidance 2025: बिहार-झारखंड के UPSC सफल अभ्यर्थियों के लिए IAS इंटरव्यू की फ्री तैयारी शुरू

संक्षेप:

Dec 08, 2025 08:02 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC Interview Guidance Programme 2025: बिहार और झारखंड के उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर आया है जिन्होंने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेन्टस (NACS) बिहार-झारखंड ने इस साल भी इन सफल अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) की शुरुआत कर दी है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्री है और इसका उद्देश्य सिविल सेवा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को एक्सपर्ट गाइडेंस प्रदान करना है।

रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

एनएसीएस (NACS) के संयोजक और 2014 बैच के IAS अधिकारी, संतोष कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ी हुई सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है।

बिहार और झारखंड से मुख्य परीक्षा (Mains) पास करने वाले कोई भी योग्य अभ्यर्थी इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए एनएसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि समय पर मॉक इंटरव्यू और गाइडेंस सत्रों में शामिल हो सकें।

मॉक इंटरव्यू का नया हाइब्रिड मोड

इस साल एनएसीएस ने अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को और भी प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

ऑफलाइन सुविधा का विस्तार

पिछली बार की तरह दिल्ली में मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस बार विशेष रूप से पटना में भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। इससे बिहार और झारखंड के उम्मीदवारों को दिल्ली न जाकर अपने क्षेत्र के पास ही एक्सपर्ट गाइडेंस प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

ऑनलाइन मोड जारी

जो अभ्यर्थी दिल्ली या पटना से बाहर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए यह आईजीपी पिछले साल की तरह ऑनलाइन मोड में भी जारी रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी योग्य उम्मीदवार भौगोलिक दूरी के कारण इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कार्यक्रम से वंचित न रहे।

क्यों महत्वपूर्ण है यह गाइडेंस?

सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू चरण उम्मीदवार के ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और समस्या-समाधान कौशल का आकलन करता है। एनएसीएस (NACS) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सफल और अनुभवी IAS, IPS और अन्य सिविल सेवकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को कई चीजों में सहायता करेगा-

डैफ (DAF) से जुड़े संभावित प्रश्नों की तैयारी।

वर्तमान मामलों पर संतुलित और तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना।

मॉक इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्तिगत फीडबैक और सुधार।

यह बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक शानदार अवसर है।

UPSC UPSC IAS Interview
