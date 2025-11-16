Hindustan Hindi News
UPSC CSE Interview 2025: यूपीएससी मेंस परीक्षा में सफल 2,736 उम्मीदवारों के लिए DAF अपडेट शुरू

संक्षेप: UPSC CSE 2025: यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म-II (DAF-II) को अपडेट या भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Sun, 16 Nov 2025 11:14 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC CSE Interview 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। मुख्य परीक्षा के नतीजों के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को पर्सनालिटी टेस्ट/इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म-II (DAF-II) को अपडेट या भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया अनिवार्य है, और जो उम्मीदवार इसे पूरा नहीं करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए ई-सममन लेटर जारी नहीं किया जाएगा।

DAF अपडेट की मुख्य बातें

आयोग ने DAF अपडेट करने के लिए आधिकारिक पोर्टल upsconline.gov.in पर लिंक को एक्टिव कर दिया है। मुख्य परीक्षा पास करने वाले सभी 2,736 उम्मीदवारों को इस विंडो में लॉग इन करना होगा, भले ही उन्हें कोई बदलाव न करना हो।

DAF-II में उम्मीदवारों को इन डिटेल्स को वेरिफाई/अपडेट करना होगा-

पर्सनल डिटेल्स: पत्राचार और स्थायी पता, वैवाहिक स्थिति और माता-पिता से संबंधित जानकारी।

शैक्षणिक योग्यता: अपनी पिछली शैक्षणिक योग्यताएं, पास होने या परीक्षा में बैठने का प्रमाण।

आरक्षण और सेवा से संबंधित जानकारी: OBC/EWS प्रमाणपत्र, PwBD (दिव्यांगजन) से संबंधित सिफारिशें, रोजगार का इतिहास, पिछले प्रयासों की संख्या, आदि।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इंटरव्यू के कॉल लेटर सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे जो इस फॉर्म को सफलतापूर्वक भरकर दोबारा जमा करेंगे।

अंतिम तिथि और डॉक्यूमेंट अपलोड-

UPSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और DAF अपडेट के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है।

अंतिम तिथि: उम्मीदवारों को 27 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे तक सभी आवश्यक वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने और DAF-II सबमिट करने होंगे।

अनिवार्यता: आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि उम्मीदवार इस समय सीमा तक डिटेल्स अपडेट करने या डॉक्यूमेंट जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इंटरव्यू के लिए ई-सममन लेटर जारी नहीं किया जाएगा।

पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू)

शुरुआत: पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) की प्रक्रिया जनवरी 2026 में UPSC के धौलपुर हाउस मुख्यालय, नई दिल्ली में शुरू होने की उम्मीद है।

अंक: इंटरव्यू 275 अंकों का होता है, और अंतिम मेरिट सूची में इसका निर्णायक महत्व होता है। इसमें कोई न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित नहीं होता है।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने DAF-II की प्रक्रिया पूरी कर लें।

