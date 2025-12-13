Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
UPSC CSE : in giving IAS officer Bihar outstanding performance check cadre topper list name
UPSC : इस बार IAS देने में बिहार का शानदार प्रदर्शन, कितने बने IAS अफसर, कौन कहां करेगा सेवा, लिस्ट

संक्षेप:

UPSC CSE : IAS अफसर देने में इस बार बिहार का प्रदर्शन शानदार रहा। पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा 2023 के जरिए राज्य से 11 अभ्यर्थी आईएएस बने थे जबकि इस बार (सिविल सेवा परीक्षा 2024) से 15 युवा आईएएस बने हैं।

Dec 13, 2025 03:56 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPSC CSE IAS : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के जरिए बिहार के 15 युवा आईएएस अफसर बने हैं। इनमें से तीन को होम कैडर मिला है। पिछले साल बिहार से 11 ही आईएएस निकले थे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में आईएएस के लिए चयनित 179 अभ्‍यर्थियों में से 10 आईएएस अफसर बिहार को मिले हैं। आपको बता दें कि 23 मई को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया था। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसरे स्थान पर उमा हरति एन रहे थे। चौथा स्थान स्मृति मिश्रा और पांचवां मयूर हजारिका ने हासिल किया था। पहले चारों स्थानों पर लड़कियों का कब्जा रहा था।

बिहार के रहने वाले ये 15 अभ्यर्थी बने आईएएस अफसर, देखें पूरी लिस्ट, किसको कौन सा कैडर मिला

नाम, रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट , कौन सा कैडर मिला

राज कृष्ण झा (8) जनरल , बिहार , बिहार

हेमन्त (13) जनरल , बिहार , उत्तर प्रदेश

संस्कृति त्रिवेदी (17) जनरल , बिहार , उत्तर प्रदेश

शोभीक पाठक (37) जनरल , बिहार , महाराष्ट्र

कुमुद मिश्रा (69) जनरल , बिहार , बिहार

ऋत्विक मेथन (115) ओबीसी , बिहार , झारखंड

ऋत्विक रंजन (195) ओबीसी ,बिहार , केरल

अर्णव आनंद गुप्ता (213) ओबीसी , बिहार , राजस्थान

संदीप कुमार (266) ओबीसी, बिहार , उत्तर प्रदेश

पारस कुमार (269) ओबीसी , बिहार , तेलंगाना

सुधा चौहान (347) ओबीसी , बिहार , उड़ीसा

लक्ष्मी नारायण वर्मा (373) ओबीसी , बिहार , एजीएमयूटी

सौरभ सुमन (391) ओबीसी , बिहार , असम मेघालय

सुशांत कुमार (405) ओबीसी , बिहार , एजीएमयूटी

दीपक कुमार (989) ओबीसी , बिहार , बिहार

बिहार के इन 3 अभ्यर्थियों को मिला होम कैडर

नाम, रैंक और कैटेगरी, होम स्टेट और कौन सा कैडर मिला

राज कृष्ण झा (8) , जनरल , बिहार , बिहार

कुमुद मिश्रा (69) , जनरल , बिहार , बिहार

दीपक कुमार (989) , ओबीसी, बिहार , बिहार

यूपीएससी अभ्यर्थी किन चीजों पर अपना समय बर्बाद करते है, पूर्व IRS ने बताया

बिहार को मिले ये नए 10 आईएएस

नाम, रैंक , कैटेगरी, होम स्टेट, कौन सा कैडर मिला

राज कृष्ण झा (8) जनरल , बिहार, बिहार

सौरव सिन्हा (49) जनरल झारखंड , बिहार

फ़र्ख़ंदा क़ुरैशी (67) जनरल एमपी , बिहार

कुमुद मिश्रा (69) जनरल बिहार , बिहार

केतन शुक्ला (75) जनरल उत्तराखंड , बिहार

कल्पना रावत (76) जनरल दिल्ली , बिहार

नीलेश गोयल (77) जनरल राजस्थान, बिहार

प्रिंस राज (141) ओबीसी दिल्ली , बिहार

अमित मीना (320) एसटी राजस्थान , बिहार

दीपक कुमार (989) ओबीसी बिहार , बिहार

यूपीएससी टॉपरों को कौन सा कैडर मिला

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 की टॉपर शक्ति दुबे को होम कैडर उत्तर प्रदेश मिला है। हरियाणा की रहने वाली सेकेंड टॉपर हर्षिता गोयल को गुजरात कैडर मिला है। थर्ड टॉपर और महाराष्ट्र के रहने वाले दोंगरे अर्चित पराग को कर्नाटक कैडर मिला है।

80वीं रैंक तक के जनरल वाले को मिला आईएएस

जनरल कैटेगरी में यूपीएससी सीएसई ऑल इंडिया 80वीं रैंक तक के उम्मीदवारों को आईएएस आवंटित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में एआईआर 447 के साथ गौसिका पी.आर. को आईएएस आवंटित किया गया है। अनुसूचित जाति श्रेणी में एआईआर 468 तक के उम्मीदवारों को आईएएस प्राप्त हुआ है, जबकि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में एआईआर 456वीं रैंक को आईएएस मिला है। दिव्यांग श्रेणी में एआईआर 990वीं रैंक वाले यश कुमार (जनरलरैंक) को आईएएस आवंटित किया गया है।

