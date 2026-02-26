UPSC CSE 2026: आखिरी मौका कल तक, शाम 6 बजे बंद होंगे सिविल सेवा और वन सेवा फॉर्म; जल्दी करें
UPSC CSE 2026: सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक है। जानिए पात्रता, परीक्षा तिथियां, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
UPSC CSE 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल सिविल सेवा परीक्षा का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए अब समय बेहद कम बचा है। संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2026 है और यह प्रक्रिया शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी। यानी जो अभ्यर्थी अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास सिर्फ आज का ही मौका बचा है।
हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार इन परीक्षाओं के जरिए प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, विदेश सेवा और अन्य उच्च पदों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे। यही वजह है कि अंतिम दिन सर्वर पर भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को सलाह दे रहे हैं कि बिना देर किए तुरंत आवेदन पूरा करें।
मई में होगी प्रारंभिक परीक्षा
परीक्षा कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। सिविल सेवा और वन सेवा दोनों की प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। यह पहला चरण होता है, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है और इसमें सामान्य अध्ययन तथा अभिक्षमता से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगस्त से शुरू होगा मुख्य परीक्षा का सफर
जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए मुख्य परीक्षा 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। यह चरण पूरी तरह वर्णनात्मक होता है और यहीं से चयन की असली प्रतिस्पर्धा शुरू मानी जाती है। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है और अंत में अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है।
आयु सीमा तय करने की कटऑफ तारीख
आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधार तिथि माना गया है। इसी तारीख के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु तय की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय अपनी जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज सावधानी से जांच लेने चाहिए।
कौन कर सकता है आवेदन
इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। अंतिम वर्ष के छात्र भी नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित समय के भीतर अपनी डिग्री प्रस्तुत कर दें।
आयु सीमा सामान्य रूप से 21 से 32 वर्ष के बीच रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। यह छूट अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।
आवेदन कैसे करें, समझिए आसान तरीके से
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है। अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद उन्हें अपनी बुनियादी जानकारी, शैक्षणिक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करने होते हैं।
पंजीकरण पूरा होने के बाद उम्मीदवार अपने खाते में लॉग इन करके विस्तृत आवेदन पत्र भरते हैं। सभी जानकारी सावधानी से भरने के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाता है। आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। गौरतलब है कि फॉर्म भरने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी जरूर सुरक्षित रखी जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या न आए। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को छोड़कर यह शुल्क अन्य वर्गों पर लागू किया गया है।
गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है। इसके जरिए चुने गए अधिकारी ही आगे चलकर जिला प्रशासन, नीति निर्माण, पर्यावरण प्रबंधन, कानून व्यवस्था और विदेश नीति जैसे अहम क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन चयन कुछ सौ अभ्यर्थियों का ही होता है।
