UPSC CSE 2025 फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट, ऐसे करें PDF डाउनलोड; Direct Link
upsc cse final result 2026 , UPSC CSE 2025 final merit list : यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के फाइनल नतीजे जारी कर दिए हैं। अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में टॉप किया है। उम्मीदवार upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।
upsc cse final result 2026 , upsc cse 2025 final merit list : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (upsc) ने सिविल सर्विसेज एग्जाम (CSE) 2026 के फाइनल नतीजे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। देश भर के वह सभी होनहार उम्मीदवार जो इस परीक्षा के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव यानी 'पर्सनालिटी टेस्ट' (इंटरव्यू राउंड) में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपनी कामयाबी का परचम देख सकते हैं। कमीशन ने पूरी मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
इस साल के नतीजों में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और जो युवाओं के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरे हैं, वह हैं अनुज अग्निहोत्री। अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 की इस बेहद कठिन परीक्षा में टॉप किया है और पूरे देश में पहली रैंक हासिल की है। उनकी इस कामयाबी ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके पूरे शहर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है।
UPSC CSE 2025 Final Result : 22 अगस्त से 31 अगस्त तक चला था मेन्स
यह सफर किसी भी उम्मीदवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा (Mains) का आयोजन पिछले साल 22 अगस्त 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 के बीच किया गया था। यह वह समय था जब उम्मीदवारों ने अपने ज्ञान और सोचने की गहराई का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके बाद नवंबर 2025 में मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। जिन खुशकिस्मत और मेहनती उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा की बाधा को पार किया, उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
UPSC CSE 2025 Final Result : दिसंबर से जनवरी के बीच चला था इंटरव्यू का दौर
यह इंटरव्यू राउंड दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दो अलग अलग चरणों में आयोजित किया गया था। यह वो राउंड होता है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उम्मीदवार के आत्मविश्वास, उसकी हाजिरजवाबी और दबाव झेलने की क्षमता को परखा जाता है। इसके अलावा, आपको बता दें कि कमीशन ने 6 फरवरी 2026 को मुख्य परीक्षा के मार्क्स भी जारी कर दिए थे।
अब जब फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं, तो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले इन होनहार उम्मीदवारों को उनकी रैंक और पसंद के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के साथ साथ सेंट्रल सर्विसेज (ग्रुप A और ग्रुप B) में नियुक्ति दी जाएगी।
नतीजों के ऐलान के साथ ही अब सभी उम्मीदवारों और अगले साल की तैयारी कर रहे छात्रों की नजरें कट ऑफ मार्क्स पर भी टिक गई हैं। यूपीएससी जल्द ही अपनी वेबसाइट पर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। इन कट ऑफ मार्क्स से यह पता चलेगा कि प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल सिलेक्शन के अलग अलग चरणों में क्वालीफाई करने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी।
UPSC CSE 2025 Final Result : अपना फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें?
अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे, तो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको 'UPSC CSE Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स (जैसी मांगी गई हों) दर्ज करनी होंगी।
4. इसके बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें और आपका फाइनल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. अपना रिजल्ट ध्यान से चेक करें और उसे डाउनलोड कर लें।
6. भविष्य की जरूरत के लिए इस रिजल्ट की एक हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव