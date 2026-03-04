UPSC CSE Final Result 2025 : यूपीएससी IAS फाइनल रिजल्ट जल्द, देखें पिछले सालों में किसने किया था टॉप?
UPSC CSE Final Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने वाला है। जानिए पिछले सालों के टॉपर्स को।
UPSC CSE Final Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने वाला है। लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा (IAS, IPS, IFS) का हिस्सा बनने का उनका सपना अब बस एक क्लिक दूर है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट का पीडीएफ किसी भी समय अपलोड किया जा सकता है।
इस साल की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2025 भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू फरवरी 2026 के अंत तक पूरे कर लिए गए थे। यूपीएससी के पिछले रुझानों को देखें, तो इंटरव्यू खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है।
कितनी हैं रिक्तियां?
वर्ष 2025 के लिए यूपीएससी ने कुल 979 रिक्त पदों की घोषणा की थी। इनमें आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और अन्य ग्रुप-ए और ग्रुप-बी केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को उनकी रैंक और वरीयता के आधार पर कैडर और सेवाएं आवंटित की जाएंगी।
पिछले सालों के टॉपर्स पर एक नजर
परिणामों की प्रतीक्षा के बीच, अभ्यर्थी पिछले सालों के टॉपर्स से प्रेरणा ले रहे हैं। 2024 के परिणामों में महिलाओं का दबदबा रहा था:
2024 टॉपर: शक्ति दुबे (AIR 1)
2023 टॉपर: आदित्य श्रीवास्तव (AIR 1)
2022 टॉपर: इशिता किशोर (AIR 1)
2021 टॉपर: श्रुति शर्मा (AIR 1)
2020 टॉपर: शुभम कुमार (AIR 1)
2019 टॉपर: प्रदीप सिंह (AIR 1)
2018 टॉपर: कनिष्क कटारिया (AIR 1)
2017 टॉपर: अनुदीप दुरिशेट्टी (AIR 1)
2016 टॉपर: नंदिनी के.आर. (AIR 1)
2015 टॉपर: इरा सिंघल (AIR 1)
दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से टॉप 10 की लिस्ट में महिला अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक रही है, जो इस परीक्षा के बदलते स्वरूप और महिला सशक्तिकरण की कहानी बयां करती है।
रिजल्ट कैसे चेक करें?
जैसे ही आयोग परिणाम घोषित करेगा, उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में 'Final Result: Civil Services Examination, 2025' के लिंक पर क्लिक करें।
3. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर रैंक के अनुसार दिए होंगे।
4. Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें।
5. भविष्य के लिए पीडीएफ को सुरक्षित डाउनलोड कर लें।
इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा का महत्व
अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के 1750 अंकों और इंटरव्यू के 275 अंकों को मिलाकर तैयार की जाती है।इंटरव्यू में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कौशल का परीक्षण किया जाता है।
आयोग परिणाम के साथ ही कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और टॉपर्स की मार्कशीट भी कुछ दिनों बाद जारी करेगा। वर्तमान में, सभी की निगाहें दिल्ली के धौलपुर हाउस की ओर टिकी हैं, जहां से जल्द ही नए अफसरों की लिस्ट जारी होगी।
