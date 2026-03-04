Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC CSE Final Result 2025 : यूपीएससी IAS फाइनल रिजल्ट जल्द, देखें पिछले सालों में किसने किया था टॉप?

Mar 04, 2026 04:25 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC CSE Final Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने वाला है। जानिए पिछले सालों के टॉपर्स को।

UPSC CSE Final Result 2025 : यूपीएससी IAS फाइनल रिजल्ट जल्द, देखें पिछले सालों में किसने किया था टॉप?

UPSC CSE Final Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने वाला है। लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा (IAS, IPS, IFS) का हिस्सा बनने का उनका सपना अब बस एक क्लिक दूर है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट का पीडीएफ किसी भी समय अपलोड किया जा सकता है।

इस साल की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2025 भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू फरवरी 2026 के अंत तक पूरे कर लिए गए थे। यूपीएससी के पिछले रुझानों को देखें, तो इंटरव्यू खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है।

कितनी हैं रिक्तियां?

वर्ष 2025 के लिए यूपीएससी ने कुल 979 रिक्त पदों की घोषणा की थी। इनमें आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और अन्य ग्रुप-ए और ग्रुप-बी केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को उनकी रैंक और वरीयता के आधार पर कैडर और सेवाएं आवंटित की जाएंगी।

पिछले सालों के टॉपर्स पर एक नजर

परिणामों की प्रतीक्षा के बीच, अभ्यर्थी पिछले सालों के टॉपर्स से प्रेरणा ले रहे हैं। 2024 के परिणामों में महिलाओं का दबदबा रहा था:

2024 टॉपर: शक्ति दुबे (AIR 1)

2023 टॉपर: आदित्य श्रीवास्तव (AIR 1)

2022 टॉपर: इशिता किशोर (AIR 1)

2021 टॉपर: श्रुति शर्मा (AIR 1)

2020 टॉपर: शुभम कुमार (AIR 1)

2019 टॉपर: प्रदीप सिंह (AIR 1)

2018 टॉपर: कनिष्क कटारिया (AIR 1)

2017 टॉपर: अनुदीप दुरिशेट्टी (AIR 1)

2016 टॉपर: नंदिनी के.आर. (AIR 1)

2015 टॉपर: इरा सिंघल (AIR 1)

दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से टॉप 10 की लिस्ट में महिला अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक रही है, जो इस परीक्षा के बदलते स्वरूप और महिला सशक्तिकरण की कहानी बयां करती है।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

जैसे ही आयोग परिणाम घोषित करेगा, उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में 'Final Result: Civil Services Examination, 2025' के लिंक पर क्लिक करें।

3. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर रैंक के अनुसार दिए होंगे।

4. Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें।

5. भविष्य के लिए पीडीएफ को सुरक्षित डाउनलोड कर लें।

ये भी पढ़ें:जारी होने वाला है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट
ये भी पढ़ें:यूपीएससी रिजल्ट जल्द, बीते वर्षों में कितने अंक पर हुआ चयन,देखें 5 सालों की कटऑफ
ये भी पढ़ें:UPSC IFS मेन्स 2025 का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू राउंड के लिए चुने गए ये उम्मीदवार

इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा का महत्व

अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के 1750 अंकों और इंटरव्यू के 275 अंकों को मिलाकर तैयार की जाती है।इंटरव्यू में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कौशल का परीक्षण किया जाता है।

आयोग परिणाम के साथ ही कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और टॉपर्स की मार्कशीट भी कुछ दिनों बाद जारी करेगा। वर्तमान में, सभी की निगाहें दिल्ली के धौलपुर हाउस की ओर टिकी हैं, जहां से जल्द ही नए अफसरों की लिस्ट जारी होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPSC UPSC IAS UPSC RESULT
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।