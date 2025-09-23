UPSC CSE Exam : Man Duped Into Paying Rs 60 Lakh To Help Son Clear UPSC IAS Civil Services Exam UPSC CSE : यूपीएससी परीक्षा में 3 बार फेल बेटे को पास कराने के लिए दिए 60 लाख, रिजल्ट देख पैरों तले खिसकी जमीन, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 11:55 AM
मुंबई में एक होटल कारोबारी के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कराने के नाम पर 60 लाख रुपये की ठगी हो गई। धोखेबाजों ने खुद को सीआईडी ​​ऑफिसर बताकार कारोबारी से वादा किया था वो उसके बेटे को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करवा देंगे। मालवानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है और दूसरे की तलाश जारी है। आरोपी ने अपने साथी, जो खुद को सीआईडी ​​अधिकारी बताता था, के साथ मिलकर होटल कारोबारी को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके सरकार में ऊपर तक संपर्क हैं और उनके बेटे को गारंटी के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करवा देंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी याकूब गफूर शेख ने कथित तौर पर खुद को सीआईडी ​​अधिकारी बताया, जबकि उसके साथ विजय चौधरी ने अपनी पहचान एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर बताई। विजय चौधरी अभी भी फरार है। दोनों आरोपियों ने मिलकर होटल व्यवसायी इरशाद खान से वादा किया कि वे उनके बेटे की यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कराने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान का बेटा छह साल से ज्यादा समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तीन बार असफल रहा।

होटल में खान के सामने याकूब ने अपनी पहचान एक सीआईडी ​​अधिकारी के तौर पर बताई जो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। खान ने याकूब को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई कोशिशों के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाया। याकूब ने दावा किया कि उसके दोस्त विजय चौधरी की यूपीएससी में अच्छी उठ बैठ है, वे दिल्ली में कमिश्नर के पद पर हैं। खान को और भरोसा दिलाने के लिए याकूब ने चौधरी के साथ एक वीडियो कॉल की कराई जो पुलिस की वर्दी में नजर आया। उसने वादा किया कि वह खान के बेटे को परीक्षा पास कराने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें:दृष्टिबाधित बेटी ने यूपीएससी क्रैक करने के बाद केबीसी में भी जीते 25 लाख रुपये

उनके वादों पर यकीन करके खान ने पिछले तीन महीनों में नकद और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से दोनों को कुल 60 लाख रुपये दे दिए। हालांकि जब यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए, तो खान के बेटे का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची से गायब था। खान ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे टालने लगे।

खान ने ठगे जाने का एहसास होने पर मालवणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि याकूब शेख सीआईडी ​​अधिकारी नहीं था और यह फांसने का पूरा जाल था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर ने कहा, 'गिरफ्तार आरोपी याकूब शेख अब पुलिस हिरासत में है। हम अभी भी उसके साथी विजय चौधरी की तलाश कर रहे हैं, जो फरार है।'

