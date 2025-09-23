UPSC CSE : यूपीएससी परीक्षा में 3 बार फेल बेटे को पास कराने के लिए दिए 60 लाख, रिजल्ट देख पैरों तले खिसकी जमीन

मुंबई में एक कारोबारी के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कराने के नाम पर 60 लाख रुपये की ठगी हो गई। धोखेबाजों ने खुद को सीआईडी ​​ऑफिसर बताकार कारोबारी से वादा किया था वो उसके बेटे को यूपीएससी परीक्षा पास करवा देंगे।

मुंबई में एक होटल कारोबारी के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कराने के नाम पर 60 लाख रुपये की ठगी हो गई। धोखेबाजों ने खुद को सीआईडी ​​ऑफिसर बताकार कारोबारी से वादा किया था वो उसके बेटे को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करवा देंगे। मालवानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है और दूसरे की तलाश जारी है। आरोपी ने अपने साथी, जो खुद को सीआईडी ​​अधिकारी बताता था, के साथ मिलकर होटल कारोबारी को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके सरकार में ऊपर तक संपर्क हैं और उनके बेटे को गारंटी के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करवा देंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी याकूब गफूर शेख ने कथित तौर पर खुद को सीआईडी ​​अधिकारी बताया, जबकि उसके साथ विजय चौधरी ने अपनी पहचान एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर बताई। विजय चौधरी अभी भी फरार है। दोनों आरोपियों ने मिलकर होटल व्यवसायी इरशाद खान से वादा किया कि वे उनके बेटे की यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कराने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान का बेटा छह साल से ज्यादा समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तीन बार असफल रहा।

होटल में खान के सामने याकूब ने अपनी पहचान एक सीआईडी ​​अधिकारी के तौर पर बताई जो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। खान ने याकूब को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई कोशिशों के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाया। याकूब ने दावा किया कि उसके दोस्त विजय चौधरी की यूपीएससी में अच्छी उठ बैठ है, वे दिल्ली में कमिश्नर के पद पर हैं। खान को और भरोसा दिलाने के लिए याकूब ने चौधरी के साथ एक वीडियो कॉल की कराई जो पुलिस की वर्दी में नजर आया। उसने वादा किया कि वह खान के बेटे को परीक्षा पास कराने में मदद करेगा।

उनके वादों पर यकीन करके खान ने पिछले तीन महीनों में नकद और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से दोनों को कुल 60 लाख रुपये दे दिए। हालांकि जब यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए, तो खान के बेटे का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची से गायब था। खान ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे टालने लगे।