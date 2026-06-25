UPSC प्री स्टेज पर ही 569 फॉर्म खारिज, IAS पूजा खेडकर केस के बाद बड़ा कदम
यूपीएससी ने पहली बार AI की मदद से प्रारंभिक स्तर पर ही 569 फर्जी व अयोग्य आवेदन खारिज कर दिए। पहले यह जांच इंटरव्यू चरण में होती थी लेकिन अब डुप्लीकेट और सीमा से अधिक प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों की पहले ही पहचान की जा रही है।
आईएएस पूजा खेडकर के फर्जीवाड़े के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आवेदनों की जांच प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। यूपीएससी ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए अयोग्य आवेदनों को शुरुआती चरण में ही हटाने के लिए AI का इस्तेमाल किया और ऐसे 569 आवेदनों को खारिज कर दिया। इनमें वे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने एक से अधिक बार आवेदन किए और जिन्होंने प्रयासों की अधिकतम सीमा पूरी कर ली थी। यह कदम 2024 में ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सेवा से बर्खास्त किए जाने के दो साल बाद उठाया गया है। खेडकर ने अपना और अपने माता-पिता का नाम बदलकर प्रयासों की अधिकतम सीमा पूरी करने के बावजूद सीएसई 2022 परीक्षा दी थी। बाद में UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी।
पिछले साल तक यूपीएससी ये जांच इंटरव्यू के चरण में करता था, जब उम्मीदवार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर लेते थे। नियमों के अनुसार, सामान्य श्रेणी के लिए 32 साल की उम्र तक छह प्रयास, ओबीसी के लिए 35 साल की उम्र तक नौ प्रयास और एसससी एसटी के लिए 37 साल की उम्र तक असीमित प्रयास की अनुमति है। इस बार 24 मई को हुई परीक्षा के लिए कुल 8.18 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 5.49 लाख परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अनुसार आवेदकों की संख्या 2025 के 9.5 लाख से कम हो गई थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक UPSC सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या में कमी का एक संभावित कारण इस साल सिविल सेवा परीक्षा में पहली बार शुरू किए गए कई कदम हो सकते हैं, जिनमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और AI का उपयोग करके डुप्लीकेशन (एक ही व्यक्ति के कई आवेदन) की पहचान करना शामिल है।
आवेदकों के 15 साल पुराने डेटाबेस को देखा गया
पिछले साल यूपीएससी ने आवेदकों के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया था, जिसमें 2026 की परीक्षाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का विकल्प दिया गया था। यूपीएससी अधिकारियों के अनुसार लगभग 94 फीसदी आवेदकों ने इसे चुना, जिसका अर्थ है कि वे यूनिक आवेदक थे और डुप्लीकेशन की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने बताया कि बाकी लगभग 49,000 आवेदकों के लिए UPSC ने नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और तस्वीरों की जांच करके डुप्लीकेट आवेदनों का पता लगाने के लिए AI का इस्तेमाल किया। इसके बाद, UPSC ने जांच की कि क्या उम्मीदवारों ने तय संख्या में अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं या अपनी कैटेगरी के लिए तय उम्र सीमा पार कर ली है। UPSC के एक अधिकारी ने बताया कि यह काम AI का इस्तेमाल करके किया गया, जिसमें आवेदकों के 15 साल पुराने डेटाबेस को देखा गया।
IFS के लिए भी 69 उम्मीदवार पहचाने गए
सीएसई के मामले में ऐसे 569 उम्मीदवार मिले जिन्होंने अपने तय मौके पूरे कर लिए थे या अपनी कैटेगरी के लिए तय उम्र सीमा पार कर ली थी, जिसके कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि इसी टूल का इस्तेमाल करके 24 मई को होने वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा के लिए भी ऐसे 69 उम्मीदवारों की पहचान की गई।
इस बारे में पूछे जाने पर यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार ने कहा, 'टेक्नोलॉजी का मकसद निष्पक्षता बनाए रखना होना चाहिए। इस साल यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा के आवेदन के चरण में ही 'डी-डुप्लीकेशन' (डुप्लीकेट आवेदन हटाने) की प्रक्रिया अपनाई, ताकि यह पक्का किया जा सके कि हर असली उम्मीदवार की सही पहचान हो और धोखाधड़ी वाले या एक से ज्यादा आवेदनों का पता लगाकर उन्हें हटाया जा सके। यह प्रक्रिया कमीशन के मौजूदा डेटाबेस के साथ सुरक्षित तुलना पर आधारित है और साथ ही यह भी पक्का करती है कि उम्मीदवारों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। यूपीएससी हर उम्मीदवार के लिए समान अवसर वाला माहौल बनाने की कोशिश करता है और टेक्नोलॉजी इस मकसद को हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाती है।'
43,497 ने किया अपनी कैटेगरी में बदलाव
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पिछले प्रयासों की तुलना में उम्मीदवारों की सोशल कैटेगरी में बदलाव की जांच भी इस बार प्रीलिम्स चरण में ही की गई, जबकि पहले यह काम इंटरव्यू के चरण में होता था। एआई का इस्तेमाल करके UPSC ने जांच की कि क्या आवेदक द्वारा चुनी गई कैटेगरी उनके पिछले प्रयास में चुनी गई कैटेगरी से अलग है, जैसे कि जनरल से EWS या SC से OBC में बदलाव। पता चला है कि कुल 43,497 ऐसे उम्मीदवार मिले।
इसके बाद यूपीएससी ने उन सभी को ईमेल भेजकर इस बदलाव की पुष्टि की। सूत्रों ने बताया कि पता चला कि कई उम्मीदवारों ने पहले जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन किया था क्योंकि उन्हें समय पर जरूरी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुल 133 आवेदन (कुल 569 आवेदनों में से) रद्द कर दिए गए क्योंकि वे अपनी-अपनी कैटेगरी के लिए तय प्रयासों की संख्या पार कर चुके थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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