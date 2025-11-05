Hindustan Hindi News
UPSC CSE : IAS इंटरव्यू के वो 3 प्रश्न, जिनके जवाब नहीं दे पाई थीं यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा

संक्षेप: UPSC CSE : एक इंटरव्यू में यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा ने बताया कि वह यूपीएससी इंटरव्यू ( upsc topper interview questions ) के बाद नाखुश थीं। उन्होंने बताया कि उनसे फैक्चुअल प्रश्न काफी ज्यादा और विचार वाले प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे।

Wed, 5 Nov 2025 11:41 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPSC IAS Interview questions : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू राउंड में ज्यादातर प्रश्न आपके डीएफए ( DFA - detailed application form) और ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही पूछे जाते हैं। डीएफए में आपने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया होगा, उससे जरूर कोई न कोई सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा से उनके इंटरव्यू में उनके एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े काफी प्रश्न पूछे गए। इंटरव्यू में 250 में 173 अंक हासिल करने वाली श्रुति ने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह यूपीएससी इंटरव्यू ( upsc topper interview questions ) के बाद नाखुश थीं। उन्होंने बताया कि उनसे फैक्चुअल प्रश्न काफी ज्यादा और विचार वाले प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे।

1812 के युद्ध पर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई

उन्होंने कहा, 'इंटरव्यू को लेकर मेरी काफी उम्मीदें थीं। मेरे इंटरव्यू में फैक्चुअल प्रश्न काफी पूछे गए थे। फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की वजह से मुझसे अन्य सवाल कम पूछे गए। मुझसे कंटीन्यूज वॉयज, लॉर्ड मेयो की हत्या, 1812 के युद्ध के बारे में प्रश्न पूछे गए थे जो मुझे नहीं पता थे। इससे मैं काफी दुखी थी कि एक के बाद एक फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे थे जिनके जवाब मुझे नहीं पता थे।'

आपको बता दें कि 1812 का युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और युनाइटेड किंगडम के बीच लड़ा गया था। वहीं लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। फरवरी 1872 में उनकी शेर अली अफरीदी नाम के शख्स ने पोर्ट ब्लेअर में हत्या कर दी थी। शेर अली एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक था। उसे अपने एक रिश्तेदार की हत्या का दोषी ठहराया गया था। सजा से नाखुश अली बदला लेने के लिए किसी वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी को मारना चाहता था। अफरीदी को इस अपराध के लिए फांसी दी गई थी।

डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ

इसके अलावा उनसे पूछा गया था कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ( do you think history repeats itself? ),। इसके अलावा उनसे मौर्य वंश, चंपारण सत्याग्रह, वर्ल्ड वार, एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) पर प्रश्न पूछे गए।

यूपीएससी टॉपर ने कहा, 'इंटरव्यू के दौरान जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं पता था, उनके लिए मैं सीधा न बोल रही थी। मैं ईमानदारी के साथ बोल रही थी कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है।'

श्रुति शर्मा ने दिए ये टिप्स

- तैयारी के दौरान सिलेबस पर फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें। बेसिक बुक्स पर ध्यान दो।

- लिमिटेड बुक्स हों।

- रिविजन व प्रैक्टिस जरूर हो।

- घंटे गिनने से कुछ नहीं होता।

उन्होंने कहा, 'मुझे टॉप करने की उम्मीद नहीं थी। हां टॉप 100 में आने की थी। टॉप 100 में इसलिए आना चाहती थी कि फिर से एग्जाम में बैठना न पढ़े। 11वीं में मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चुनी थी क्योंकि मेरा सोशल साइंस में काफी रुचि थी। इसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स चुना। ग्रेजुएशन में दिमाग में एकेडमिक लाइन में जाने का भी लक्ष्य घूम रहा था। लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सिविल सेवाओं में जाने का एक लक्ष्य बना लिया।'

