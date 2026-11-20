यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की वैकेंसी में बंपर इजाफा, 83 पद बढ़े, कई पोस्ट घटीं, IPS में बदलाव
UPSC CSE 2026 Vacancy Break up : यूपीएससी सीएसई 2026 के जरिए आईएएस और आईपीएस समेत 933 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां अब वैकेंसी बढ़ाकर 1016 कर दी गई है। यानी 83 पद बढ़ गए हैं।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की वैकेंसी में बंपर इजाफा किया गया है। इससे चयन के चांस बढ़ गए हैं। पहले जहां यूपीएससी सीएसई 2026 के जरिए आईएएस और आईपीएस समेत 933 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां अब वैकेंसी बढ़ाकर 1016 कर दी गई है। यानी 83 पद बढ़ गए हैं। आईएएस के पद पहले की तरह 180 ही हैं। आईएफएस के पद 40 भी जस के तस हैं। आईपीएस की वैकेंसी तो सेम 150 की 150 रखी गई है पर कैटेगरी वाइज पोस्ट के वर्गीकरण में बदलाव आया है। आईपीएस में एस के पद 17 से घटकर 16 हो गए हैं और अनारक्षित के पद 62 से बढ़कर 63 हो गए हैं। आईटीएस (भारतीय दूरसंचार सेवा) - इस सेवा में पदों की संख्या 19 से घटकर 15 हो गई है। 933 संभावित वैकेंसी थीं जबकि 1016 फर्म वैकेंसी बताई गई हैं।
किन किन सेवाओं में पदों की बढ़ोतरी हुई
DANIPS (दानिप्स): सबसे बड़ा इजाफा इसी सेवा में हुआ है। वैकेंसी 12 से बढ़कर 57 हो गईं हैं। 45 पदों की वृद्धि हुई है।
IIS (भारतीय सूचना सेवा): रिक्तियां 15 से बढ़कर 32 हो गईं । 17 पदों का इजाफा हुआ है।
DANICS (दानिक्स): रिक्तियां 16 से बढ़कर 26 हो गईं हैं।
AFHQCS (सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा): रिक्तियां 44 से बढ़कर 53 हो गईं।
IP&TAFS: पद 18 से बढ़कर 22 हुए ।
IPoS (भारतीय डाक सेवा): पद 7 से बढ़कर 9 हुए ।
|यूपीएससी सीएसई 2026 वैकेंसी में कहां क्या बदला
|1
|आईएएस
|180
|180
|0
|बदलाव नहीं
|2
|आईएफएस
|40
|40
|0
|बदलाव नहीं
|3
|आईपीएस
|150
|150
|0
|कैटेगरी वाइज बदलाव
|4
|IA&AS
|20
|20
|0
|बदलाव नहीं
|5
|ICAS
|15
|15
|0
|बदलाव नहीं
|6
|ICLS
|20
|20
|0
|बदलाव नहीं
|7
|IDAS
|24
|24
|0
|बदलाव नहीं
|8
|IDES
|10
|10
|0
|बदलाव नहीं
|9
|IIS
|15
|32
|17
|पद बढ़े
|10
|IPoS
|7
|9
|2
|पद बढ़े
|11
|IP&TAFS (भारतीय डाक व तार लेखा व वित्त सेवा)
|18
|22
|4
|पद बढ़े
|12
|IRMS अकाउंट्स
|9
|9
|0
|बदलाव नहीं
|13
|IRMS पर्सोनल
|5
|5
|0
|बदलाव नहीं
|14
|IRMS ट्राफिक
|11
|11
|0
|बदलाव नहीं
|15
|IRPFS
|17
|17
|0
|बदलाव नहीं
|16
|IRS (C&IT)
|94
|94
|0
|बदलाव नहीं
|17
|IRS आयकर
|180
|180
|0
|बदलाव नहीं
|18
|ITS
|19
|15
|-4
|पद घटे
|19
|AFHQCS
|44
|53
|9
|पद बढ़े
|20
|DANICS
|16
|26
|10
|पद बढ़े
|21
|DANIPS
|12
|57
|45
|पद बढ़े
|22
|PONDICS
|21
|21
|0
|बदलाव नहीं
|23
|PONDIPS
|6
|6
|0
|बदलाव नहीं
|कुल
|933
|1016
|83
|कुल पद बढ़े
2526 अभ्यर्थियों के बीच 1033 पदों की टक्कर, इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से
सीएसई 2026 के इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से लेकर 12 फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगे। मेन्स में प्रदर्शन के आधार पर इंटरव्यू के लिए 2526 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। UPSC मेन्स 2026 में शामिल होने वाले 13343 अभ्यर्थियों में से 19 फीसदी से भी कम (18.93 प्रतिशत) 2526 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है।
|किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े
|कैटेगरी
|संभावित पद
|अंतिम पद (Firm)
|बदलाव
|अनारक्षित
|397
|432
|35
|ओबीसी
|243
|268
|25
|एससी
|133
|145
|12
|EWS
|88
|97
|9
|एसटी
|72
|74
|2
|कुल
|933
|1,016
|83
यूपीएससी 2025 के चयनित 958 अफसरों को अलॉटमेंट का इंतजार
ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित 958 अफसरों के करियर का रास्ता साफ हो गया है। अब उन्हें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत तमाम सर्विस और कैडर अलॉट हो सकेंगे। अभी तक इनकी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो सकी है जबकि आमतौर पर यह अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब फाउंडेशन कोर्स रुका हुआ है। इसके अलावा अब भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में चुने गए 148 उम्मीदवारों के लिए भी सर्विस अलॉटमेंट, ट्रेनिंग और इंडक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए क्रीमीलेयर को लेकर अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने 11 मार्च के अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ माता-पिता के सैलरी या आय आधार बनाकर उनके बच्चों को ओबीसी की क्रीमीलेयर में शामिल नहीं किया जा सकता।
इस फैसले से लगभग 100 ओबीसी उम्मीदवारों को भी अपनी मेरिट के आधार पर अलग-अलग सिविल सेवाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। 2016 के बाद से उनके जाति प्रमाण पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे क्रीमी लेयर में आते हैं, जिसके कारण उनका CSE चयन भी रद्द हो गया था।
बेंच ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में यह माना गया था कि संबंधित उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी की नॉन-क्रीमी लेयर में आते हैं इसलिए वे आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, और जिस चयन प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसके अनुसार उन्हें पद और सेवा आवंटन भी मिलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी