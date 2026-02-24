Hindustan Hindi News
UPSC CSE 2026: यूपीएससी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 27 फरवरी तक भरें फॉर्म

Feb 24, 2026 06:10 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC CSE 2026: यूपीएससी ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 

UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जो सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। आयोग ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार अपने आवेदन 27 फरवरी 2026 को शाम 6:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in या upsc.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि?

इस साल UPSC ने आवेदन प्रक्रिया में 'यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर' (URN) और 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) जैसे नए बदलाव किए थे। अंतिम समय में भारी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा वेबसाइट पर लॉग इन करने के कारण पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं और धीमापन देखा गया। कई छात्र 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। छात्रों की इस समस्या को देखते हुए आयोग ने डेडलाइन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

यूपीएससी ने इस वर्ष कुल 933 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म जल्द से जल्द पूरा कर लें।

  1. वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर लॉग इन करें।

2. रजिस्ट्रेशन: यदि आप नए हैं, तो पहले 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करके अपना खाता बनाएं।

3. URN जनरेशन: अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करके अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) प्राप्त करें।

4. फॉर्म भरना: कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में अपनी डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा केंद्र और वैकल्पिक विषय चुनें।

5. शुल्क भुगतान: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा। महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा का शेड्यूल

संशोधित अंतिम तिथि: 27 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे तक)

प्रारंभिक परीक्षा : 24 मई 2026

मुख्य परीक्षा : 21 अगस्त 2026 से

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, आयोग करेक्शन विंडो भी खोलेगा, ताकि यदि आवेदन फॉर्म में कोई छोटी-मोटी गलती रह जाती है, तो उम्मीदवार उसे ठीक कर सकें।

उम्मीदवारों के लिए सलाह

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह समय विस्तार उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक अंतिम मौका है जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार रखें ताकि अंतिम समय में कोई तकनीकी बाधा न आए। परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से बचें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

