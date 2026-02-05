UPSC CSE 2026 Vacancy: UPSC 2026 वैकेंसी में बड़ी गिरावट, 933 सीटों पर होगी जंग, जानें क्या बदला और क्या नहीं
UPSC Civil Services Exam (CSE) 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन' (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल जो छात्र IAS-IPS बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार वैकेंसी (पदों) की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
वैकेंसी में कमी
UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 की परीक्षा के माध्यम से कुल 933 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह संख्या पिछले साल (2025) के 979 पदों और 2024 के 1,056 पदों से काफी कम है।
पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड:
2026: 933 वैकेंसी (मौजूदा)
2025- 979 पद
2024- 1056 पद
2023- 1105 पद
2022- 1022 पद
2021 - 712 पद
2020 - 836 पद
2019 - 927 पद
2018 - 812 पद
2017 - 1058 पद
2016 - 1209 पद
वैकेंसी में इस गिरावट का सीधा मतलब है कि इस साल प्रति सीट प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन होने वाली है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 933 का यह आंकड़ा 'टेंटेटिव' (संभावित) है और सेवाओं की अंतिम आवश्यकता के अनुसार इसमें मामूली बदलाव हो सकता है।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
प्रशासनिक कारणों से इस साल नोटिफिकेशन जारी होने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब आवेदन की विंडो खुल चुकी है।
आवेदन शुरू: 4 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
प्रारंभिक परीक्षा : मई 2026
मुख्य परीक्षा : अगस्त 2026 से शुरू
उम्मीदवारों को upsconline.nic.in पर जाकर पहले 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) पूरा करना होगा, जिसके बाद ही वे फॉर्म भर सकेंगे।
दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण
कुल 933 रिक्तियों में से 33 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनमें दृष्टिबाधित (07 पद), श्रवण बाधित (11 पद), लोकोमोटर दिव्यांगता (08 पद) और बहु-दिव्यांगता (07 पद) शामिल हैं।
पात्रता और प्रयासों की सीमा
बोर्ड ने पात्रता मानदंडों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है:
आयु सीमा: 01 अगस्त 2026 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट)।
प्रयास : सामान्य और EWS श्रेणी के लिए 6 प्रयास, OBC और PwBD के लिए 9 प्रयास, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है।
क्यों कम हो रही हैं वैकेंसी?
वैकेंसी में कमी के पीछे कई प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि विभिन्न विभागों में कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू या रिटायरमेंट की दर में बदलाव। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सलाह है कि वे सीटों की संख्या के बजाय अपनी तैयारी की गुणवत्ता पर ध्यान दें, क्योंकि मुख्य सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS के लिए चयन अभी भी टॉप रैंकर्स का ही होगा।
