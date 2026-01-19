UPSC CSE 2026 नोटिफिकेशन टला, कब तक जारी होने की उम्मीद

संक्षेप: UPSC CSE 2026 का नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी नहीं हो सका। आयोग ने प्रशासनिक कारण बताए हैं, लेकिन अधिसूचना इसी सप्ताह आने की संभावना जताई जा रही है।

UPSC CSE 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को फिलहाल थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार UPSC CSE 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा (IFS) 2026 की अधिसूचना 14 जनवरी 2026 को जारी होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे प्रशासनिक कारणों से टाल दिया गया।

UPSC ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में साफ किया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 और IFS परीक्षा 2026 की अधिसूचना को फिलहाल स्थगित किया गया है और नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी । हालांकि, आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि नोटिफिकेशन में देरी अस्थायी है और इसे इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है।

UPSC CSE 2026: UPSC ने क्या कहा UPSC की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि, “सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना, जो 14 जनवरी 2026 को जारी होनी थी, प्रशासनिक कारणों से स्थगित की जाती है। इसे यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।” इस बयान के बाद से ही उम्मीदवारों के बीच हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया, तैयारी की रणनीति और टाइमलाइन सीधे तौर पर नोटिफिकेशन से जुड़ी होती है।

UPSC CSE 2026: क्या बदला और क्या नहीं हालांकि अधिसूचना की तारीख टाल दी गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि UPSC CSE प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है । आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को ही आयोजित होगी। वहीं, मुख्य परीक्षा अगस्त 2026 में प्रस्तावित है, जिसे फिलहाल अस्थायी माना जा रहा है।

UPSC CSE 2026: UPSC नोटिफिकेशन में क्या-क्या होगा शामिल UPSC CSE 2026 का नोटिफिकेशन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम दस्तावेज होता है। इसमें परीक्षा से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे -

परीक्षा का नाम और वर्ष

कुल रिक्तियों की संख्या

IAS, IPS, IFS समेत विभिन्न सेवाओं के पद

शैक्षणिक योग्यता

आयु सीमा और आरक्षण के अनुसार आयु में छूट

राष्ट्रीयता से जुड़े नियम

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत और अंतिम तिथि

आवेदन शुल्क और सुधार विंडो

प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का पैटर्न

सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग और परीक्षा का माध्यम यानी, नोटिफिकेशन जारी होते ही अभ्यर्थियों की तैयारी को एक स्पष्ट दिशा मिल जाती है।

कैसे चेक करें UPSC CSE 2026 नोटिफिकेशन जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे -

1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर दाईं ओर मौजूद “What’s New” सेक्शन देखें

3. UPSC CSE Notification 2026 लिंक पर क्लिक करें

4. नोटिफिकेशन PDF स्क्रीन पर खुल जाएगा

5. इसे ध्यान से पढ़ें और डाउनलोड कर लें

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें