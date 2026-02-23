Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC CSE 2026: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए कल है आवेदन की आखिरी तारीख, 933 पदों पर होगी भर्ती

Feb 23, 2026 12:08 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) 2026 के लिए कल, 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे) आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

UPSC CSE 2026: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए कल है आवेदन की आखिरी तारीख, 933 पदों पर होगी भर्ती

UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) 2026 के लिए आवेदन करने का समय अब समाप्त होने वाला है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) जैसे उच्च पदों पर जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कल, 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे) आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

यूपीएससी ने इस वर्ष कुल 933 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आपने अभी तक अपना आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in या upsc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए।

आयोग ने इस साल आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें 'यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर' (URN) और 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) जैसे नए मॉड्यूल शामिल हैं। इसलिए, फॉर्म भरते समय पूरी सतर्कता बरतें ताकि किसी भी गलती से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें:UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए 24 फरवरी तक करें आवेदन, 933 पदों पर होगी भर्ती
ये भी पढ़ें:UPSC CSE 2026 अपडेट! आवेदन सुधार के लिए 3 दिन की 'करेक्शन विंडो' खुलेगी
ये भी पढ़ें:UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती में बड़े बदलाव, 349 पदों के लिए आवेदन शुरू

आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन: यदि आप नए हैं, तो पहले 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर अपना खाता बनाएं।

URN जनरेशन: अपनी बुनियादी जानकारी भरें और अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) प्राप्त करें।

कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF): इसके बाद अपनी डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।

परीक्षा मॉड्यूल: सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए विशिष्ट मॉड्यूल चुनें और अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र का चयन करें।

शुल्क का भुगतान: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। महिला, एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

अंतिम सबमिशन: फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट कर दें। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकालें।

आवेदन के बाद क्या होगा?

आयोग ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिनों की करेक्शन विंडो खोलने का भी निर्णय लिया है। यदि आपके आवेदन में कोई छोटी-मोटी त्रुटि रह जाती है, तो आप उस समय उसे ठीक कर सकेंगे। यह सलाह दी जाती है कि अपनी पहली कोशिश में ही पूरी सावधानी बरतें।

महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें

आवेदन की अंतिम तिथि: 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे तक)

प्रारंभिक परीक्षा : 24 मई 2026

मुख्य परीक्षा : 21 अगस्त 2026 से

देशभर के लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अतः समय सीमा का ध्यान रखें और अंतिम समय में सर्वर पर दबाव के कारण होने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए आज ही अपना आवेदन जमा कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPSC UPSC IAS UPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।