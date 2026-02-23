UPSC CSE 2026: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए कल है आवेदन की आखिरी तारीख, 933 पदों पर होगी भर्ती
UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) 2026 के लिए कल, 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे) आवेदन करने की अंतिम तिथि है।
UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) 2026 के लिए आवेदन करने का समय अब समाप्त होने वाला है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) जैसे उच्च पदों पर जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कल, 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे) आवेदन करने की अंतिम तिथि है।
आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
यूपीएससी ने इस वर्ष कुल 933 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आपने अभी तक अपना आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in या upsc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए।
आयोग ने इस साल आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें 'यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर' (URN) और 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) जैसे नए मॉड्यूल शामिल हैं। इसलिए, फॉर्म भरते समय पूरी सतर्कता बरतें ताकि किसी भी गलती से बचा जा सके।
आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन: यदि आप नए हैं, तो पहले 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर अपना खाता बनाएं।
URN जनरेशन: अपनी बुनियादी जानकारी भरें और अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) प्राप्त करें।
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF): इसके बाद अपनी डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।
परीक्षा मॉड्यूल: सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए विशिष्ट मॉड्यूल चुनें और अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र का चयन करें।
शुल्क का भुगतान: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। महिला, एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
अंतिम सबमिशन: फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट कर दें। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकालें।
आवेदन के बाद क्या होगा?
आयोग ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिनों की करेक्शन विंडो खोलने का भी निर्णय लिया है। यदि आपके आवेदन में कोई छोटी-मोटी त्रुटि रह जाती है, तो आप उस समय उसे ठीक कर सकेंगे। यह सलाह दी जाती है कि अपनी पहली कोशिश में ही पूरी सावधानी बरतें।
महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें
आवेदन की अंतिम तिथि: 24 फरवरी 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
प्रारंभिक परीक्षा : 24 मई 2026
मुख्य परीक्षा : 21 अगस्त 2026 से
देशभर के लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अतः समय सीमा का ध्यान रखें और अंतिम समय में सर्वर पर दबाव के कारण होने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए आज ही अपना आवेदन जमा कर दें।
