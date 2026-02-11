UPSC CSE 2026: यूपीएससी खोलने जा रहा है करेक्शन विंडो, फॉर्म में सुधार के लिए मिलेंगे 3 दिन का समय

Hindustan Hindi News
UPSC CSE 2026 Application Modification: यूपीएससी उन अभ्यर्थियों के लिए तीन दिनों की 'करेक्शन विंडो' खोलने जा रहा है, जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरते समय अनजाने में कोई गलती कर दी थी।

Feb 11, 2026 10:25 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC Correction Window: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE) 2026 के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग उन अभ्यर्थियों के लिए तीन दिनों की 'करेक्शन विंडो' खोलने जा रहा है, जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरते समय अनजाने में कोई गलती कर दी थी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुधार की यह प्रक्रिया मुख्य रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है जो अपनी डिटेल्स को लेकर चिंतित थे।

करेक्शन विंडो का समय और महत्वपूर्ण तिथियां

UPSC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए पोर्टल केवल सीमित समय के लिए ही खुला रहेगा।

खुलने की तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि के अगले दिन से यह विंडो एक्टिव होगी।

समय सीमा: उम्मीदवारों को सुधार के लिए कुल 3 दिनों का समय दिया जाएगा।

अंतिम समय: तीसरे दिन शाम 6:00 बजे यह लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन में बदलाव के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्या-क्या बदला जा सकता है?

उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म के कुछ खास डिटेल्स में संशोधन करने की अनुमति होगी:

व्यक्तिगत जानकारी: उम्मीदवार अपने माता-पिता के नाम की स्पेलिंग और अन्य छोटे विवरणों में सुधार कर सकते हैं।

शैक्षणिक विवरण: स्नातक के अंकों या कॉलेज के नाम से संबंधित त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।

डॉक्यूमेंट: यदि अपलोड की गई फोटो या सिग्नेचर स्पष्ट नहीं हैं, तो उन्हें फिर से अपलोड करने का विकल्प मिल सकता है।

केंद्र का चुनाव: कुछ विशेष परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र की वरीयता को बदलने का मौका भी दिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण नोट: ओटीआर प्रोफाइल में सुधार करने के लिए उम्मीदवार को ओटीआर पोर्टल पर अलग से जाकर बदलाव करना होगा।

सुधार करने की प्रक्रिया

अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।

2. अपनी ओटीआर आईडी (OTR ID) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

3. 'Latest Notifications' टैब के तहत "CSE 2026 Correction Window" लिंक पर क्लिक करें।

4. अब आप बदलाव करें और फॉर्म को 'सबमिट' करने से पहले एक बार 'प्रीव्यू' जरूर कर लें।

5. संशोधित कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

सावधानी बरतें: क्यों जरूरी है यह मौका?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने पर, मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू के समय उम्मीदवार की पात्रता रद्द की जा सकती है। इसलिए, आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस तीन-दिवसीय अवसर का लाभ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह सत्य और सटीक है।

