UPSC Service Allocation: रैंक 1 वाले अनुज अग्निहोत्री समेत टॉप-12 तक IAS, 75वीं रैंक वाले राहुल शेखर IPS
यूपीएससी सिविल सेवा 2025 की सेवा आवंटन सूची जारी हुई। टॉप 12 रैंक वाले सभी IAS बने जबकि 75वीं रैंक वाले राहुल शेखर को IPS मिला।
UPSC Service Allocation: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास करना हजारों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद कौन-सी सेवा मिलेगी, यह उम्मीदवार की पसंद और उपलब्ध सीटों पर भी निर्भर करता है। किसी का सपना आईएएस अधिकारी बनने का होता है तो कोई आईपीएस या भारतीय विदेश सेवा (IFS) को प्राथमिकता देता है। अब सिविल सेवा परीक्षा 2025 की सेवा आवंटन सूची में उम्मीदवारों की पसंद की दिलचस्प तस्वीर सामने आई है।
सूची के मुताबिक, टॉप-12 रैंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) मिली है। वहीं, 75वीं रैंक पर पहुंचते ही सेवा का समीकरण बदल गया और राहुल शेखर को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) आवंटित की गई।
टॉप-10 रैंकर्स की पहली पसंद IAS
सिविल सेवा परीक्षा 2025 की सेवा आवंटन सूची में पहले स्थान पर अनुज अग्निहोत्री हैं। उन्हें आईएएस मिला है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर अकांश धुल हैं। इन दोनों को भी आईएएस आवंटित की गई है। इसी तरह चौथी रैंक हासिल करने वाले राघव झुनझुनवाला और पांचवीं रैंक वाले ईशान भटनागर को भी आईएएस मिला है। छठे स्थान पर जिन्निया ऑरोरा, सातवें स्थान पर ए आर राजा मोहाइडीन, आठवें स्थान पर पखशल सेक्रेट्री और नौवें स्थान पर आस्था जैन हैं। इन सभी ने भी आईएएस सेवा हासिल की है। टॉप-10 में दसवें स्थान पर उज्ज्वल प्रियंक हैं। उन्हें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा आवंटित की गई है। यानी टॉप-10 के सभी उम्मीदवारों ने आईएएस सेवा हासिल की है।
75वीं रैंक पर राहुल शेखर को मिला IPS
सेवा आवंटन सूची में 74वीं रैंक तक आईएएस सेवा पाने वाले उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। इसके बाद 75वीं रैंक पर राहुल शेखर को आईपीएस आवंटित किया गया है। राहुल शेखर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं। उनका रोल नंबर 5918146 है। उनके बाद 76वीं रैंक वाले सुनावारदीप सिंह मसौन और 77वीं रैंक वाले देवांश गुप्ता को भी आईपीएस मिला है। हालांकि, सेवा आवंटन सूची में इससे पहले भी कुछ उम्मीदवारों को भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य सेवाएं मिली हैं। मसलन, 13वीं रैंक वाली अनन्या शर्मा और 57वीं रैंक वाली श्रीजा जेएस को आईएफएस आवंटित किया गया है। इससे साफ है कि उम्मीदवारों की रैंक के साथ उनकी सेवा प्राथमिकता भी अहम भूमिका निभाती है।
बता दें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की सेवा आवंटन सूची में आईएएस और आईपीएस के अलावा भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS), भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) समेत दूसरी सेवाएं भी शामिल हैं। इस सूची में आईआरएस (इनकम टैक्स), आईआरएस (कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज), भारतीय सूचना सेवा (IIS), भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) और अन्य सेवाओं के लिए भी उम्मीदवारों को आवंटन किया गया है। इस तरह परीक्षा में रैंक हासिल करने के बाद उम्मीदवारों को उनकी सेवा प्राथमिकता और उपलब्ध पदों के आधार पर अलग-अलग सेवाएं मिली हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव