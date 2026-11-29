पंतनगर के राहुल शेखर पहले भी फोड़ चुके हैं UPSC एग्जाम, इस बार 75वीं रैंक के साथ बने IPS
यूपीएससी 2025 में 75वीं रैंक पाने वाले आईआईटी कानपुर के इंजीनियर राहुल शेखर को सर्विस एलोकेशन में आईपीएस मिला है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 75वीं रैंक लाने वाले राहुल शेखर को आईपीएस मिला है। डीओपीटी की सर्विस एलोकेशन लिस्ट में उनके रैंक से आईपीएस का आवंटन शुरू हुआ है। उनकी रैंक से पहले आईएएस और आईएफएस (भारतीय विदेश सेवा) का आवंटन देखा गया। राहुल उत्तराखंड के पंतनगर के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉ बीरेंद्र प्रसाद गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय ने रैंक आने के बाद भी राहुल को सम्मानित करने की बात कही थी। कुलपति ने उनकी कामयाबी को छात्रों के लिए प्रेरणा बताया था।
नंबरों में भी दमदार रहे राहुल
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में राहुल ने कुल 1005 अंक हासिल किए। मुख्य परीक्षा में उन्हें 830 अंक मिले। इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में 175 अंक आए। इसी के दम पर वह देश भर में 75वें पायदान पर पहुंचे। उनका वैकल्पिक विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। यह वही विषय है जिसमें उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया था।
सैनिक स्कूल से आईआईटी तक का सफर
राहुल की पढ़ाई की नींव उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पड़ी। वहां का अनुशासन उनके काम आया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर का रुख किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नौकरी की राह नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा पास की और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बने। यानी सरकारी नौकरी पहले ही पक्की थी। फिर भी उनका सपना कुछ और बड़ा था।
नौकरी के साथ चलती रही तैयारी
राहुल ने नौकरी करते हुए सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी। दिन में दफ्तर और रात में किताबें। यह आसान नहीं था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। पिछले साल उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा 2024 में 242वीं रैंक पाई थी। उसी साल भारतीय वन सेवा में भी उनका चयन हुआ। उसमें उनकी रैंक करीब 46वीं बताई गई। यानी वह पहले से ही सेवा में जाने लायक थे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर कोशिश की और इस बार रैंक सुधारकर 75 तक ले आए। यह कहानी उन युवाओं के लिए खास है जो सोचते हैं कि नौकरी के साथ यूपीएससी नहीं निकल सकता। राहुल ने दिखाया कि सही योजना और लगातार मेहनत से यह मुमकिन है।
गौरतलब है कि सर्विस एलोकेशन के बाद अब कैडर का बंटवारा होना है। यानी राहुल को किस राज्य में तैनाती मिलेगी यह तय होना बाकी है। बता दें कि आईपीएस अफसरों की पुलिस ट्रेनिंग हैदराबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर वह फील्ड में उतरेंगे। शुरुआत आम तौर पर किसी जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर होती है। फिर धीरे-धीरे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव