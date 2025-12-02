UPSC CSE Interview 2025 Dates: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा इंटरव्यू 8 दिसंबर से होंगे शुरू, यहां देखें शेड्यूल पीडीएफ

संक्षेप: UPSC CSE interview schedule 2025: यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप ने भी यह परीक्षा पास कर ली है तो आप अपने इंटरव्यू का शेड्यूल upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

UPSC CSE Interview Date 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप ने भी यह परीक्षा दी है और आप ने परीक्षा पास कर ली है तो आप अपने इंटरव्यू का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, इंटरव्यू राउंड का आयोजन 8 दिसंबर, 2025 (सोमवार) से किया जाएगा।

यूपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 11 नवंबर 2025 को घोषित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 8 दिसंबर, 2025 को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 के लिए इंटरव्यू राउंड (साक्षात्कार) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इंटरव्यू का आयोजन 19 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा।

UPSC CSE interview schedule 2025 Direct Link UPSC CSE interview schedule 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 इंटरव्यू शेड्यूल चेक कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए इंटरव्यू टैब पर क्लिक करें।

3. इसके बाद आपको नए पेज पर इंटरव्यू शेड्यूल पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको “Civil Services (Main) Examination, 2025 Interview Schedule ” पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

6. अब आप शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं।

इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ ओरिजनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र।

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।

आरक्षण कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या दिव्यांगता (PwBD) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका उल्लेख आयोग ने ई-बुलावा पत्र में किया हो।