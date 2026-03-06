UPSC CSE 2025 Final Result LIVE: रैंक 1 बने अनुज अग्निहोत्री, 958 उम्मीदवारों की चमकी किस्मत

6 Mar 2026, 03:49:34 PM IST
UPSC CSE 2025 Final Result LIVE: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का फाइनल रिजल्ट 6 मार्च, 2026 को घोषित कर दिया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का इंतजार आज खत्म हुआ। इस साल अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर पूरे देश में टॉप किया है। आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 958 उम्मीदवारों को आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए चुना गया है।
राजस्थान के रावतभाटा (कोटा के पास) के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और सही दिशा से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। टॉप 10 की सूची में राजेश्वरी सुवे, आकाश ढुल, राघव झुनझुनवाला और ईशान भटनागर जैसे नाम शामिल हैं। यूपीएससी सीएसई फाइनल रिजल्ट 2025 की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…
UPSC CSE 2025 Final Result LIVE: कितनी थीं वैकेंसी और कैसे बनी मेरिट?
UPSC ने 2025 के इस रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए कुल 979 वैकेंसी निकाली थीं, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में कोई कमी नहीं आई। इन वैकेंसी में 38 पद दिव्यांग उम्मीदवारों (Persons with Benchmark Disabilities) के लिए रिजर्व रखे गए थे। इनमें दृष्टिबाधित (12), श्रवण बाधित (7), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (10) और मल्टीपल डिसेबिलिटी (9) कैटेगरी शामिल हैं, जो सरकार की समावेशी (inclusive) सोच को दर्शाती है।