UPSC IPS की 53 सीटें घटीं, इस बार सिर्फ 147 पदों पर होगी भर्ती; बंगाल में सबसे ज्यादा रिक्तियां
UPSC CSE 2024 के जरिए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में इस बार केवल 147 पदों पर भर्ती होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आंकड़ों में पिछले वर्ष की तुलना में 53 पदों की कमी दर्ज की गई है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में जगह बनाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में जब भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की सीटों में बड़ी कमी की खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी ताजा रिक्ति विवरण के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा 2024 के जरिए इस बार केवल 147 उम्मीदवारों को IPS में जगह मिलेगी।
पिछले साल के मुकाबले 53 पद कम
इस बार घोषित 147 रिक्तियां पिछले आवंटन चक्र की तुलना में काफी कम हैं। पिछले वर्ष IPS के लिए 200 पद उपलब्ध थे। यानी एक साल के भीतर 53 पद घट गए हैं। यह कमी सीधे तौर पर उन उम्मीदवारों को प्रभावित कर सकती है जो विशेष रूप से IPS सेवा में जाना चाहते हैं। गौरतलब है कि सीटों की संख्या कम होने से बेहतर रैंक हासिल करने का दबाव बढ़ेगा और IPS पाने के लिए उम्मीदवारों को पहले से अधिक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ सकता है।
25 कैडरों में होगी नियुक्ति
गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक ये 147 पद देशभर के 25 अलग-अलग IPS कैडरों में भरे जाएंगे। हालांकि यह सूची अंतिम कैडर आवंटन नहीं है, लेकिन इससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलती है कि इस वर्ष विभिन्न कैडरों में कितने अवसर उपलब्ध हैं। कैडरवार वितरण भविष्य के आवंटन की दिशा का संकेत देता है और अभ्यर्थी अपनी संभावनाओं का आकलन भी कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रिक्तियां
कैडरवार आंकड़ों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। यहां कुल 15 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 14 और उत्तर प्रदेश में 12 पद अधिसूचित किए गए हैं। असम-मेघालय और मध्य प्रदेश में 11-11 रिक्तियां हैं, जबकि महाराष्ट्र में 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन राज्यों में अवसर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रहे हैं।
दो राज्यों को नहीं मिला कोई पद
जहां कुछ राज्यों में रिक्तियां अधिक हैं, वहीं कुछ कैडरों के लिए इस बार एक भी पद नहीं रखा गया है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश को इस आवंटन चक्र में शून्य रिक्तियां मिली हैं। यह स्थिति उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो विशेष रूप से इन कैडरों को प्राथमिकता देते रहे हैं।
पहले हुई देरी की भी रही चर्चा
इस वर्ष सेवा आवंटन और कैडर आवंटन की प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर भी अभ्यर्थियों और सिविल सेवा समुदाय के बीच काफी चर्चा रही थी। कई उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना रहा। ऐसे समय में गृह मंत्रालय की ओर से जारी यह रिक्ति सूची उम्मीदवारों को एक स्पष्ट तस्वीर देने का काम करती है कि इस वर्ष IPS में प्रवेश के अवसर कितने हैं और विभिन्न कैडरों में कितनी सीटें उपलब्ध रहेंगी।
अभ्यर्थियों के लिए क्या हैं संकेत
रिक्तियों की संख्या कम होने का सीधा असर प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। आमतौर पर जब सीटें घटती हैं तो बेहतर रैंक हासिल करने की जरूरत बढ़ जाती है। खासतौर पर वे उम्मीदवार जो कट-ऑफ के आसपास रहते हैं, उनके लिए चुनौती और बढ़ सकती है। हालांकि यह सूची अंतिम कैडर आवंटन तय नहीं करती, लेकिन यह जरूर बताती है कि आखिरकार कितने अधिकारी IPS में शामिल होंगे। केवल 147 पद उपलब्ध होने से यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस साल IPS पाने के लिए पिछले बैचों की तुलना में अधिक मजबूत प्रदर्शन और बेहतर रैंक की जरूरत पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव