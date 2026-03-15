यूपी-बिहार के युवा ही क्यों बनते हैं सबसे ज्यादा IAS-IPS? विकास दिव्यकीर्ति सर ने बताई असली वजह
यूपी और बिहार में यूपीएससी परीक्षा को लेकर इतना जुनून क्यों है? मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति ने बताया है कि कैसे पावर, रुतबा और नौकरी की सुरक्षा युवाओं को आईएएस बनने के लिए प्रेरित करती है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) यानी सिविल सेवा परीक्षा। यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं का एक ऐसा सपना है जिसे वे हर रोज खुली आंखों से देखते हैं। पूरे भारत में इस परीक्षा का जलवा है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश (UP) और बिहार (Bihar) की आती है, तो यह जुनून एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि देश को सबसे ज्यादा IAS, IPS और IFS अफसर इन्हीं दो राज्यों से मिलते हैं? ऐसी कौन सी आग है जो यहां के युवाओं को दिन-रात एक करने पर मजबूर कर देती है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, तो मशहूर शिक्षक और मेंटर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने इस पहेली को बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाया है।
हर साल जब UPSC का रिजल्ट आता है, तो टॉपर्स की लिस्ट में यूपी और बिहार के कई नाम चमक रहे होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजह है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने एक इंटरव्यू में इसके पीछे की असली वजह से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक, जब कोई इंसान अपना करियर चुनता है, तो वह मुख्य रूप से चार चीजें देखता है अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा (Job Security), समाज में इज्जत और काम में मजा। लेकिन, अगर इन सबके साथ 'पावर' (Power) यानी सत्ता और ताकत भी मिल जाए, तो बात ही कुछ और है!
एक इंटरव्यू में डॉ. दिव्यकीर्ति ने बेहद सीधे शब्दों में कहा, "भारत में अगर कोई एक नौकरी यह पूरा पैकेज देती है, तो वह सिविल सर्विस है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पावर और रुतबे की जो भूख है, वह किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले कहीं ज्यादा है।" यहां के समाज में एक सरकारी अफसर को जो सम्मान और रसूख मिलता है, वह किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ को भी नहीं मिलता। यही वजह है कि यहां के युवा समाज की सेवा करने, पावर हासिल करने और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए UPSC को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं।
गोवा और यूपी-बिहार की सोच में अंतर
इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने गोवा का बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि गोवा में रहने वाले किसी आम इंसान के लिए UPSC के कोई खास मायने नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों की सोच, कल्चर और जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए सत्ता की पावर और रुतबा उतनी अहमियत नहीं रखता, जितनी कि दौलत और एक आरामदायक जिंदगी (Comfortable life)। लेकिन यूपी-बिहार के डीएनए में ही सरकारी नौकरी और उसके साथ मिलने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा बसी हुई है। यहां बच्चा पैदा बाद में होता है, घरवाले उसे 'कलेक्टर साहब' पहले ही बुलाने लगते हैं।
अक्सर शानदार होता है टॉपर्स का बैकग्राउंड
अगर हम UPSC परीक्षा पास करने वाले टॉपर्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड (शैक्षणिक पृष्ठभूमि) पर नजर डालें, तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर युवा देश के बेहतरीन संस्थानों से पढ़ाई करके आते हैं। IITs और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र इस परीक्षा में खूब झंडे गाड़ते हैं।
इन संस्थानों में मिलने वाला माहौल और उनका मजबूत अकादमिक बेस खासकर पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों में उनकी पकड़ उन्हें इस कठिन परीक्षा की चक्रव्यूह को भेदने में बहुत मदद करती है। टीना डाबी (Tina Dabi) और आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Srivastava) जैसे चर्चित टॉपर्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार एजुकेशनल ट्रेनिंग के दम पर टॉप रैंक हासिल की और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने।
कैसा रहता है मुखर्जी नगर का माहौल
यूपी और बिहार के यही युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में बरसों तक तपस्या करते हैं। 10 बाई 10 के छोटे से कमरों में किताबों के अंबार के बीच इनकी रातें कटती हैं। समाज का तंज और परिवार की उम्मीदें, ये दोनों चीजें उन्हें हार न मानने की ताकत देती हैं। अगर किसी वजह से UPSC नहीं भी निकलता, तो वे राज्य स्तर की परीक्षाओं (UPPCS या BPSC) में अपना परचम लहरा ही देते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव