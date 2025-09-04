UPSC CMS Result 2025 OUT: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

UPSC CMS Result 2025: यूपीएससी ने सीएमएस परीक्षा 2025 का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट upsc.gov.in पर जाकर चेक करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

UPSC CMS Results 2025 Download Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 4 सितंबर 2025 को सयुंक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप ने यह परीक्षा दी है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यूपीएससी सीएमएस भर्ती 2025 के तहत 705 पद भरे जाएंगे।

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPSC CMS Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सीएमएस परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपीएससी सीएमएस परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

आपको बता दें कि अभी आयोग ने सिर्फ सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर को ही पीडीएफ में लिखा है। सभी उम्मीदवारों के अंकों को फाइनल रिजल्ट आने के बाद जारी किया जाएगा। यह रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिनों तक मौजूद रहेगा।

अगर आप ने इस परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया है तो इसके बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (D.A.F) को भरना होगा। जिसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को किस प्रकार डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और कैसे उसे सबमिट करना है, इन सभी चीजों की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी। इसके साथ आपको मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट को भी स्कैन कर अपलोड करना होगा। लेकिन हम उम्मीदवारों को यह बता दें कि DAF भरने से पहले उन्हें संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा।