UPSC CMS Result 2025 OUT at upsc gov in here download pdf direct link UPSC CMS Result 2025 OUT: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC CMS Result 2025 OUT at upsc gov in here download pdf direct link

UPSC CMS Result 2025 OUT: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

UPSC CMS Result 2025: यूपीएससी ने सीएमएस परीक्षा 2025 का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट upsc.gov.in पर जाकर चेक करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:24 PM
share Share
Follow Us on
UPSC CMS Result 2025 OUT: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

UPSC CMS Results 2025 Download Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 4 सितंबर 2025 को सयुंक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप ने यह परीक्षा दी है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यूपीएससी सीएमएस भर्ती 2025 के तहत 705 पद भरे जाएंगे।

UPSC CMS Results 2025 Download Link

UPSC CMS Result 2025: यूपीएससी सीएमएस परीक्षा 2025 रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPSC CMS Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सीएमएस परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपीएससी सीएमएस परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

आपको बता दें कि अभी आयोग ने सिर्फ सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर को ही पीडीएफ में लिखा है। सभी उम्मीदवारों के अंकों को फाइनल रिजल्ट आने के बाद जारी किया जाएगा। यह रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिनों तक मौजूद रहेगा।

अगर आप ने इस परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया है तो इसके बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (D.A.F) को भरना होगा। जिसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को किस प्रकार डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और कैसे उसे सबमिट करना है, इन सभी चीजों की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी। इसके साथ आपको मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट को भी स्कैन कर अपलोड करना होगा। लेकिन हम उम्मीदवारों को यह बता दें कि DAF भरने से पहले उन्हें संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा।

यूपीएससी सीएमएस 2025 का आयोजन 20 जुलाई को दो शिफ्ट में किया गया था। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह के 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट में पेपर – I (कोड नंबर. 1) जनरल, मेडिसिन और paediatrics की परीक्षा आयोजित की गई थी। दूसरी शिफ्ट में सर्जरी, गायनोलॉजिस्ट और Obstetrics, Preventive और सोशल मेडिसिन का आयोजन किया गया था।

UPSC UPSC RESULT
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।