UPSC CMS Recruitment 2026 : यूपीएससी ने 1358 पदों पर निकाली CMS भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई
UPSC ने कम्बाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1358 पदों पर MBBS पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका है।
अगर आप डॉक्टर हैं और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक 'क्लास-वन' ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। UPSC ने 'कम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026' (CMS 2026) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल आयोग ने रिकॉर्ड 1358 रिक्तियों की घोषणा की है, जो एमबीबीएस (MBBS) पास कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सबसे बड़ा अवसर है।
रेलवे से लेकर नगर निगम और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं तक, इस भर्ती के जरिए देश के विभिन्न विभागों में मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी।
भर्ती का पूरा ब्यौरा: किन पदों पर होगी नियुक्ति?
UPSC ने इस भर्ती को दो श्रेणियों (Categories) में बांटा है। कुल 1358 पदों का विवरण इस प्रकार है:
कैटेगरी-I: सेंट्रल हेल्थ सर्विस (CHS) में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 864 पद ।
कैटेगरी-II: भारतीय रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर (ADMO): 450 पद ।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर: 14 पद ।
दिल्ली नगर निगम (MCD) में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड-II: 30 पद ।
योग्यता और उम्र सीमा
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस (MBBS) के लिखित और प्रैक्टिकल भागों में पास होना अनिवार्य है। जो छात्र अभी फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं या जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वे भी प्रोविजनल तौर पर आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा (01 अगस्त 2026 तक): सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है। हालांकि, CHS के पदों के लिए यह सीमा 35 साल रखी गई है।
आरक्षण: SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC को 3 साल की विशेष छूट दी जाएगी।
सैलरी और सुविधाएं
चुने गए उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये) के तहत वेतन मिलेगा। इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि इन पदों पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
महत्वपूर्ण तारीखें (Calendar 2026)
समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि UPSC की वेबसाइट पर अंतिम समय में ट्रैफिक बढ़ सकता है:
नोटिफिकेशन और आवेदन शुरू: 11 मार्च 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 31 मार्च 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
लिखित परीक्षा की तारीख: 02 अगस्त 2026
एडमिट कार्ड: परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया: दो चरणों में होगी परीक्षा
सफलता पाने के लिए आपको दो मुश्किल पड़ावों को पार करना होगा:
1. लिखित परीक्षा (500 अंक): इसमें दो पेपर होंगे (250-250 अंक के)। दोनों पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव (MCQs) होंगे। याद रहे, हर गलत जवाब पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
2. पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू (100 अंक): लिखित परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को परखा जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवारों को UPSC की आधिकारिक वेबसाइट `upsconline.nic.in` पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन शुल्क ₹200 है, लेकिन महिलाओं, SC, ST और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए यह पूरी तरह निशुल्क है।
आयोग ने 'पहले आओ-पहले पाओ' (First-apply-First-allot) के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना पसंदीदा सेंटर पाने के लिए जल्द से जल्द फॉर्म भर दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव