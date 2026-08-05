UPSC CMS Answer Key 2026, Direct Link: यूपीएससी CMS परीक्षा की आंसर-की जारी, डाउनलोड लिंक
UPSC CMS Answer Key 2026 Download: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। अभ्यर्थी upsc.gov.in पर जाकर परीक्षा की आंसर की और मार्किंग स्कीम देख सकते हैं।
UPSC CMS Answer Key 2026 Download Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज (CMS) परीक्षा 2026 में शामिल हुए हजारों युवा डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। आयोग ने परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों की प्रोविजनल आंसर-की अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दी है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब पोर्टल पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान देश भर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में 1,359 पदों पर योग्य डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आयोजित किया जा रहा है।
परीक्षा और प्रश्नपत्रों की जानकारी
यूपीएससी द्वारा सीएमएस लिखित परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। आयोग ने दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों की आंसर-की जारी की है:
पेपर 1: जनरल मेडिसिन एवं पीडियाट्रिक्स
पेपर 2: सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स तथा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (PSM)
आंसर-की मिलने के बाद उम्मीदवार अपने ओएमआर/रिस्पॉन्स शीट के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे उन्हें कट-ऑफ से पहले ही यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि उनका चयन अगले चरण के लिए हो पाएगा या नहीं।
आंसर-की पर आपत्ति कैसे दर्ज कराएं ?
पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपीएससी उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका दे रहा है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आयोग द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है या किसी प्रश्न में कमी है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति भेज सकते हैं।
आपत्तियां केवल आयोग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 'QPRep' पोर्टल का उपयोग करना होगा।डाक, ईमेल, कूरियर या व्यक्तिगत रूप से दी गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी पोर्टल बंद हो जाएगा।
आगे की चयन प्रक्रिया
यूपीएससी सीएमएस भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रमुख चरणों में संपन्न होती है:
लिखित परीक्षा: 500 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
पर्सनल इंटरव्यू : 100 अंकों का आंसर-की।
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र (DAF) भरना होगा, जिसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोनों चरणों में प्राप्त अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Examinations' टैब के अंतर्गत 'Answer Keys' अनुभाग पर क्लिक करें।
3. "Combined Medical Services Examination, 2026" के लिंक का चयन करें।
4. अपनी आवश्यकतानुसार Paper-I या Paper-II की आंसर-की की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
5. अपने उत्तरों का मिलान करके अपने अंक चेक करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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