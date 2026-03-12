Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC CMS 2026: UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा के 1358 पदों के लिए आवेदन शुरू,जल्द भरें फॉर्म

Mar 12, 2026 11:44 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UPSC CMS 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिपिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में मेडिकल ऑफिसर के 1358 पदों को भरा जाएगा।

UPSC CMS 2026: UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा के 1358 पदों के लिए आवेदन शुरू,जल्द भरें फॉर्म

UPSC CMS 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिपिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर के रूप में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में मेडिकल ऑफिसर के 1358 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इन विभागों में होगी नियुक्तियां

UPSC CMS परीक्षा के जरिए मुख्य रूप से दो श्रेणियों में भर्तियां की जाती हैं:

श्रेणी-I: इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CHS) में जूनियर स्केल के पद शामिल हैं।

श्रेणी-II: इसके अंतर्गत रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, दिल्ली नगर निगम (MCD) में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां होती हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ियां इस प्रकार हैं:

आवेदन शुरू होने की तिथि: 11 मार्च 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026

परीक्षा तिथि: 2 अगस्त 2026

ये भी पढ़ें:349 पदों पर असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि, इस बार क्या बदला

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS पास होना अनिवार्य है। जो छात्र वर्तमान में अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं या MBBS के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए प्रोविजनल रूप से आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: आवेदकों की अधिकतम आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें:अर्धसैनिक बलों में 93,000 पद खाली, संसद में सरकार ने दी जानकारी; देखें आंकड़े

कैसी होगी चयन प्रक्रिया?

UPSC CMS परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है:

प्रथम चरण (कंप्यूटर आधारित परीक्षा): इसमें दो पेपर होते हैं, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर 250 अंकों का होता है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न विषयों से प्रश्न आते हैं।

द्वितीय चरण (पर्सनल इंटरव्यू): जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें 100 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार की चिकित्सकीय समझ और प्रशासनिक क्षमता का आकलन किया जाता है।

अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है।

ये भी पढ़ें:IOCL में नौकरी का मौका, 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू

आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।

2. 'One Time Registration' (OTR) प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

3. लॉग-इन करने के बाद 'CMS Examination 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. आवश्यक डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPSC UPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।