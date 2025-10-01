UPSC CMS 2025 interview schedule released at upsc.gov.in know details here UPSC CMS 2025: कम्बाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा के लिए इंटरव्यू शेड्यूल upsc.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
UPSC CMS 2025: यूपीएससी ने सयुंक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) , 2025 के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:50 PM
UPSC CMS 2025 Interview Schedule: संघ लोक सेवा आयोग (upsc) की ओर से सयुंक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS), 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप ने भी यह परीक्षा दी है और आप ने परीक्षा पास कर ली है तो आप अपने इंटरव्यू का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते है। आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, इंटरव्यू राउंड का आयोजन 13 अक्टूबर, 2025 से किया जाएगा।

यूपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 सितंबर, 2025 को घोषित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 13 अक्टूबर, 2025 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2025 के लिए इंटरव्यू राउंड (साक्षात्कार) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

UPSC CMS 2025 Interview Schedule Direct Link

UPSC CMS 2025 Interview Schedule: यूपीएससी सीएमएस 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल चेक कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए इंटरव्यू टैब पर क्लिक करें।

3. इसके बाद आपको नए पेज पर इंटरव्यू शेड्यूल पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको “Combined Service Examination 2025” पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

6. अब आप शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं।

सयुंक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2025 का पर्सनल इंटरव्यू 13 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर, 2025 को समाप्त होगा। शेड्यूल में 2045 उम्मीदवारों के रोल नंबर, तारीख और इंटरव्यू सेशन की जानकारी दी गई है। सुबह के सेशन का रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे है। शाम के सेशन का रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे है। बाकी रह गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड के लिए कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई- समन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं।

