UPSC CMS Final Result 2025 जारी, 800+ डॉक्टरों की सरकारी नियुक्ति तय; यहां देखें उम्मीदवारों की लिस्ट

संक्षेप: UPSC CMS Final Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें कैटेगरी-I और कैटेगरी-II के तहत कुल 812 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।

UPSC CMS Final Result 2025 : मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस नतीजे के साथ ही यह साफ हो गया है कि किन किन उम्मीदवारों को केंद्र सरकार और उससे जुड़े निकायों में डॉक्टर के पद पर नियुक्ति मिलने जा रही है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC CMS परीक्षा 2025 का आयोजन 20 जुलाई 2025 को किया गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट (साक्षात्कार) का आयोजन अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच हुआ। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर आयोग ने उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की है।

UPSC CMS Final Result 2025 : कैटेगरी-I में 363 उम्मीदवारों की सिफारिश कैटेगरी-I के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब-कैडर में नियुक्ति की जाती है। इस कैटेगरी में कुल 363 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है।

सामान्य वर्ग से 162 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें 9 दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवार शामिल हैं।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से 43 उम्मीदवार चुने गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 75 उम्मीदवारों को जगह मिली है, जिनमें 2 दिव्यांग शामिल हैं। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से 57 उम्मीदवार चयनित हुए हैं, जिनमें 1 दिव्यांग है। अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से 21 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें 2 दिव्यांग उम्मीदवार शामिल हैं। यह कैटेगरी खास तौर पर उन डॉक्टरों के लिए अहम मानी जाती है जो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायी भूमिका निभाना चाहते हैं।

UPSC CMS Final Result 2025 : कैटेगरी-II में 449 उम्मीदवारों का चयन कैटेगरी-II के तहत यूपीएससी ने कुल 449 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। यह कैटेगरी विभिन्न शहरी और केंद्रीय निकायों में मेडिकल पदों से जुड़ी है।

सामान्य वर्ग से 182 उम्मीदवार चुने गए हैं, जिनमें 10 दिव्यांग शामिल हैं। EWS वर्ग से 49 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें 1 दिव्यांग उम्मीदवार है। OBC वर्ग से 113 उम्मीदवार सफल रहे हैं, जिनमें 6 दिव्यांग शामिल हैं। SC वर्ग से 70 उम्मीदवार चुने गए हैं, जिनमें 1 दिव्यांग है। ST वर्ग से 27 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है।

UPSC CMS Final Result 2025 : कैटेगरी-II के तहत मिलने वाले पद कैटेगरी-II में चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (ग्रेड-II) शामिल हैं। ये पद शहरी स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।