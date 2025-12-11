5 साल में सिविल सेवा में कितनी बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी, इस स्ट्रीम के उम्मीदवारों का दबदबा

संक्षेप: UPSC सिविल सर्विसेज में पिछले 5 सालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 24% से बढ़कर 35% हो गई है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लगातार 50% से अधिक चयनित उम्मीदवारों में शामिल रहे।

सिविल सर्विसेज परीक्षा (CSE) में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की सफलता का प्रतिशत 24% से बढ़कर 35% हो गया है। लोकसभा में पेश किए गए इन आंकड़ों में एक और दिलचस्प रुझान सामने आया है। सिविल सर्विसेज में सफल होने वालों में आधे से ज्यादा उम्मीदवार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही हैं। सरकार की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में यह डेटा साझा किया। उनके अनुसार, 2019 में 922 कुल सफल अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या 220 थी, जबकि 2023 में कुल 1132 चयनित उम्मीदवारों में 397 महिलाएं शामिल रहीं। यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि अब अधिक संख्या में महिलाएं न केवल सिविल सर्विसेज में कदम रख रही हैं बल्कि शीर्ष रैंकों तक पहुंच भी रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का दबदबा इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का दबदबा इन पांच वर्षों में लगातार कायम रहा। 2023 में कुल 554 इंजीनियरों को सिफ़ारिश की गई, जबकि मानविकी से 368, साइंस से 137 और मेडिकल साइंस से 73 उम्मीदवारों का चयन हुआ। हर साल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही सबसे बड़ा समूह बनकर उभरे हैं, जो इस क्षेत्र में तकनीकी पृष्ठभूमि वाले युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को भी दर्शाता है।

सरकारी आंकड़ों से यह भी सामने आया कि बैचलर डिग्री वाले चयनित उम्मीदवारों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। 2019 में जहां 672 ग्रेजुएट उम्मीदवार सफल हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 848 पहुंच गई है। सरकार ने यह भी बताया कि CSE-2024 के विस्तृत आंकड़े अभी संकलन प्रक्रिया में हैं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट 28 अक्टूबर 2025 को जारी की गई है। वहीं CSE-2025 का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।