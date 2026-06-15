UPSC Prelims Result 2026 Out : यूपीएससी प्री का रिजल्ट जारी, 13343 उम्मीदवारों ने मेन्स में बनाई जगह
UPSC Civil Services Prelims Result 2026 जारी हो गया है। कुल 13343 उम्मीदवार ने इस बार मेन्स के लिए चयनित हुए हैं।
UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 Out : देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्री परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब मेन्स की परीक्षा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस साल 24 मई 2026 को आयोजित हुई प्री परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आयोग ने सफल उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सूची जारी कर दी है और अगले चरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है।
13343 उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए क्वालिफाई
यूपीएससी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, इस साल की सिविल सेवा की प्री सफल होकर कुल 13343 उम्मीदवारों ने मेन्स के लिए जगह बनाई है। आयोग ने बताया कि इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी फिलहाल प्रोविजनल रहेगी। यूपीएससी मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल पर जाकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
19 जून से खुलेगी जरूरी विवरण भरने की विंडो
यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य घोषित सभी उम्मीदवारों को 19 जून से 28 जून 2026 के बीच आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करना अनिवार्य होगा।
पिछले साल की तुलना में कम उम्मीदवार हुए चयनित
आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में सिविल सेवा की मेन्स परीक्षा के लिए 14161 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जबकि उस वर्ष 1087 रिक्तियां थीं। वहीं इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1016 रिक्तियां घोषित की गई हैं और 13343 उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए चुना गया है।
यह काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड
आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि मेन्स के लिए योग्य घोषित सभी उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि में पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट या पुनः सत्यापित करनी होगी। जो उम्मीदवार यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके लिए मेन्स परीक्षा का ई-एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें परीक्षा के अगले चरण में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिलेगी।
इन उम्मीदवारों को शुल्क में छूट
आयोग के अनुसार मेन्स परीक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य रूप से 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को इस शुल्क से छूट दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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