UPSC सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा कल से, 31 अगस्त तक चलेगा एग्जाम; जान लीजिए जरूरी बातें
यूपीएससी मेन्स परीक्षा 22 से 31 अगस्त तक दो शिफ्टों में होगी। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य हैं वहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन है। परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान।
Thu, 21 Aug 2025 05:51 PM
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कल यानी 22 अगस्त से सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा (CSE Mains) आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी और रोजाना दो शिफ्टों में होगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी वहीं दोपहर की शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना जरूरी है। आइए इस बारे जानते हैं...
परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अपना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जरूर लाना होगा। बिना इन दस्तावेजों के एंट्री नहीं मिलेगी। यूपीएससी ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड को फाइनल रिजल्ट आने तक सुरक्षित रखना होगा। भारी बारिश और ट्रैफिक जाम को देखते हुए आयोग ने उम्मीदवारों को कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है।
परीक्षा हॉल में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?
- मोबाइल, स्मार्टवॉच, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, बैग, किताबें, खाने-पीने का सामान पूरी तरह बैन है।
- साधारण घड़ी, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, पेन-पेंसिल, फोटो (अगर जरूरी हो), पारदर्शी बोतल में पानी की अनुमति है।
आंसर बुकलेट से जुड़े नियम
- सारे जवाब सिर्फ Question-cum-Answer (QCA) बुकलेट में लिखने होंगे।
- खाली पन्नों और स्पेस को काटकर छोड़ना अनिवार्य है।
- हर सत्र के बाद बुकलेट (क्वेश्चन पेपर अलग करके) इन्विजिलेटर को जमा करनी होगी।
- एडमिट कार्ड या एक्स्ट्रा शीट्स पर रफ वर्क करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
