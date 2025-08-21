UPSC सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा कल से, 31 अगस्त तक चलेगा एग्जाम; जान लीजिए जरूरी बातें

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कल यानी 22 अगस्त से सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा (CSE Mains) आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी और रोजाना दो शिफ्टों में होगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी वहीं दोपहर की शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना जरूरी है। आइए इस बारे जानते हैं...