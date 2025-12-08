Hindustan Hindi News
UPSC Interview E-Summon Letters: UPSC सिविल सेवा इंटरव्यू 2025 के लिए 'ई-समन लेटर' जारी, उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड

संक्षेप:

UPSC Interview e-summon 2025 Download: यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) में शामिल होने के लिए ई-समन लेटर जारी कर दिए हैं।

Dec 08, 2025 01:00 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC CSE Interview 2025 E-Summon Letter: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) में शामिल होने के लिए ई-समन लेटर जारी कर दिए हैं। यह ई-समन लेटर, जो इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड की तरह है, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। सभी योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के वेबसाइट पर जाकर इसे तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बिना उन्हें इंटरव्यू हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, इंटरव्यू राउंड का आयोजन 8 दिसंबर, 2025 (सोमवार) से 19 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। शेड्यूल में 649 उम्मीदवारों के रोल नंबर, तारीख और इंटरव्यू सेशन की जानकारी दी गई है। सुबह के सेशन का रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे है। दोपहर के सेशन का रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे है।

UPSC Interview e-summon 2025 Download Direct Link

ई-समन लेटर कैसे डाउनलोड करें?

इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई करने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने ई-समन लेटर डाउनलोड करने के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह प्रक्रिया आसान है, लेकिन उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही क्रेडेंशियल्स (एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि) का उपयोग कर रहे हैं।

ई-समन लेटर में उम्मीदवार के इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान (वेन्यू) जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह लेटर उम्मीदवार के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए एक आधिकारिक बुलावा होता है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें डाक (पोस्ट) के माध्यम से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी, इसलिए ऑनलाइन डाउनलोड किया गया ई-समन लेटर ही वैलिड माना जाएगा।

अंतिम चरण है इंटरव्यू

सिविल सेवा परीक्षा का यह चरण, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, परीक्षा का अंतिम और सबसे निर्णायक हिस्सा होता है। मुख्य परीक्षा (मेंस) में प्राप्त अंकों और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।

UPSC का इंटरव्यू दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाता है। इस चरण में उम्मीदवार के ज्ञान के अलावा उनके व्यक्तित्व, मानसिक सतर्कता, सामाजिक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता का आकलन किया जाता है।

जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को ई-समन लेटर डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा, इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को समय पर रिपोर्ट करना होगा और अपने साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी लेकर जाना होगा, जैसा कि ई-समन लेटर में बताया गया है।

मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद, लाखों उम्मीदवारों के बीच से चुने गए ये अभ्यर्थी अब अपने सपनों को साकार करने से बस एक कदम दूर हैं। ई-समन लेटर जारी होने के साथ ही, अब उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
UPSC UPSC IAS Interview
