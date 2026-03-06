UPSC CSE 2025 Toppers List : अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट
UPSC CSE 2025 Toppers list : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियली सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जिसमें 958 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है, जिसमें अनुज अग्निहोत्री ने पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की है।
UPSC CSE 2025 Toppers list : देश के सबसे कड़े और प्रतिष्ठित इम्तिहान का आखिरी नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने 6 मार्च 2026 को सिविल सर्विसेज एग्जाम (CSE) 2025 के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए हैं । उन तमाम नौजवानों का इंतजार खत्म हो गया है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बड़े ख्वाब को हकीकत में बदलने की मेहनत की थी। इस बार कुल 958 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, जिनके नामों की सिफारिश अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए की गई है । इन नामों में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। इन सभी कामयाब उम्मीदवारों को अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS), इंडियन पुलिस सर्विस (IPS), और सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप 'A' और 'B' में देश की सेवा करने का शानदार मौका मिलेगा । आइए देखें यूपीएससी सीएसई टॉपर्स की लिस्ट...
कमीशन की तरफ से जारी की गई मेरिट के हिसाब से टॉप 10 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट कुछ इस तरह है:
1. अनुज अग्निहोत्री (रोल नंबर: 1131589)
2. राजेश्वरी सुवे एम (रोल नंबर: 4000040)
3. अकांश ढुल (रोल नंबर: 3512521)
4. राघव झुनझुनवाला (रोल नंबर: 0834732)
5. ईशान भटनागर (रोल नंबर: 0409847)
6. जिनिया अरोड़ा (रोल नंबर: 6410067)
7. एआर राजा मोहिदीन (रोल नंबर: 0818306)
8. पक्शल सेक्रेटरी (रोल नंबर: 0843487)
9. आस्था जैन (रोल नंबर: 0831647)
10. उज्जवल प्रियंक (रोल नंबर: 1523945)
पूरे देश की निगाहें हर साल इस बात पर टिकी होती हैं कि आखिर टॉप 10 की लिस्ट में किसने अपना नाम दर्ज कराया है। इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला मुकाम (रैंक 1) हासिल करके एक नई मिसाल कायम की है । उनकी इस शानदार कामयाबी ने उनके परिवार और चाहने वालों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है।
दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम
अनुज के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम ने अपनी जगह पक्की की है, जबकि अकांश ढुल ने तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया है । इन सभी टॉपर्स की मेहनत और लगन हर उस नौजवान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो सिविल सर्विसेज में जाने का ख्वाब देखता है।
कुल कितनी थी वैकेंसी और कैसे बंटी सीटें?
सरकार की तरफ से इस बार कुल 1087 पदों को भरने की जानकारी दी गई थी । लेकिन, फिलहाल यूपीएससी ने 958 होनहार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है । अगर इन 958 कामयाब लोगों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, तो इनमें जनरल कैटेगरी से 317, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से 104, OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) से 306, SC से 158 और ST से 73 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है ।
इसके अलावा, कमीशन ने 258 उम्मीदवारों की एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट भी तैयार की है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियमों के हिसाब से उन्हें मौका दिया जा सके । इस लिस्ट में जनरल के 129, ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी के 86, एससी के 08 और एसटी के 06 उम्मीदवार शामिल हैं । ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 348 उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी 'प्रोविजनल' यानी अस्थाई रखा गया है, जिनके कागजातों की जांच होना बाकी है । साथ ही, 2 उम्मीदवारों के नतीजे अभी रोक (withheld) दिए गए हैं ।
