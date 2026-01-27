UPSC Civil Services Exam 2026: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 नोटिफिकेशन का इंतजार, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

Hindustan Hindi News
UPSC Civil Services Exam 2026 Notification Soon at upsc.gov.in: Check Eligibility, Pattern, and Attempts
संक्षेप:

Jan 27, 2026 04:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC Civil Services Exam 2026 Notification: देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाला है। नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

UPSC की इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होता है:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो छात्र अपने अंतिम वर्ष में हैं, वे भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 32 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, ओबीसी (OBC) को 3 वर्ष, एससी/एसटी (SC/ST) को 5 वर्ष और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है।

प्रयासों की संख्या

UPSC में प्रयासों की संख्या श्रेणी के आधार पर तय होती है:

सामान्य/ईडब्ल्यूएस: 6 प्रयास।

ओबीसी: 9 प्रयास।

एससी/एसटी: असीमित प्रयास (आयु सीमा समाप्त होने तक)।

परीक्षा का फॉर्मेट

सिविल सेवा परीक्षा तीन मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है, और प्रत्येक चरण को पास करना अनिवार्य है:

प्रारंभिक परीक्षा: यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। इसमें दो पेपर होते हैं—सामान्य अध्ययन (GS) और सीसैट (CSAT)। सीसैट केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% अंक लाना जरूरी है।

मुख्य परीक्षा: यह वर्णनात्मक होती है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें निबंध, सामान्य अध्ययन के चार पेपर, दो ऑप्शनल विषय और दो अनिवार्य भाषा के पेपर शामिल हैं।

इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 275 अंकों का होता है।

कैसे भरें आवेदन फॉर्म?

  1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।

2. सबसे पहले 'One Time Registration' (OTR) प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

3. लॉगिन करने के बाद 'Civil Services Examination 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

4.आवेदन फॉर्म को दो भागों (Part-I और Part-II) में भरें।

5. अपनी फोटो, सिग्नेचर और पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

6. परीक्षा केंद्र का चयन करें और आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि UPSC की परीक्षा में सफलता के लिए कम से कम एक वर्ष की गहन पढ़ाई आवश्यक होती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSC UPSC Examination
