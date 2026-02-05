UPSC 2026 नोटिफिकेशन ने बदला खेल! अटेंप्ट से लेकर चयन तक बदले 10 से ज्यादा नियम; यहां करें चेक
यूपीएससी सीएसई 2026 में आवेदन से लेकर परीक्षा केंद्र तक कई नियम बदले गए हैं। समय रहते नए बदलाव समझना उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी हो गया है।
UPSC CSE 2026 New Rules: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में अब तक के सबसे बड़े बदलाव किए हैं। यूपीएससी सीएसई के हालिया नोटिफिकेशन ने अवेदन का पूरा गेम प्लान बदल कर रख दिया है। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जो अभ्यर्थी IAS, IPS, IFS और IRS जैसे नियुक्त ग्रुप-A में चयनित हो चुके थे वह भी अपनी मनचाही सर्विस के लिए यह परीक्षा दोबारा देते थे। मगर अब नए नियम लागू कर दिए गए है, अब पहले से नियुक्त ग्रुप-A में चयनित अधिकारी दोबारा इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
इस बदलाव के अलावा यूपीएससी के नए नोटिफिकेशन में इस बार प्रक्रिया को आसान बनाने पर फोकस है। इसके अलावा पहचान सत्यापन को तेज करने और नियमों को ज्यादा सख्त करने पर यूपीएससी ने ज्यादा ध्यान दिया है। यूपीएससी साफ कर चुका है कि जरा सी लापरवाही भी आवेदन रद्द करा सकती है। ऐसे में जो उम्मीदवार 2026 की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हर नया नियम समझना बेहद जरूरी है।
चार चरणों में होगा ऑनलाइन आवेदन
यूपीएससी ने अपना ऑनलाइन पोर्टल अब चार हिस्सों में बांट दिया है। इनमें से तीन हिस्से सभी परीक्षाओं के लिए समान होंगे और चौथा हिस्सा सिर्फ उसी परीक्षा से जुड़ा होगा, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
सबसे पहले उम्मीदवार को अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना जरूरी है। आगे की सारी जानकारी और सूचनाएं इसी अकाउंट के जरिए मिलेंगी।
दूसरे चरण में उम्मीदवार को एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसे संक्षेप में यूआरएन कहा जा रहा है। यह नंबर जीवन भर के लिए होगा और आगे आने वाली सभी यूपीएससी परीक्षाओं में यही इस्तेमाल होगा। इसमें नाम, जन्मतिथि, पहचान से जुड़ी जानकारी, पता और फोटो पहचान पत्र जैसी स्थायी जानकारियां जुड़ी रहेंगी। एक बार यूआरएन बनने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।
तीसरे चरण में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, पता और आरक्षण से जुड़ी श्रेणी की जानकारी शामिल होगी। यह फॉर्म एक बार भरने के बाद हर परीक्षा के लिए मान्य रहेगा।
चौथा चरण परीक्षा विशेष होगा। इसमें परीक्षा केंद्र चुनना, शुल्क जमा करना, सेवा वरीयता, वैकल्पिक विषय और माध्यम का चयन करना शामिल है।
लाइव फोटो अब अनिवार्य
सीएसई 2026 से यूपीएससी ने लाइव फोटो कैप्चर को जरूरी कर दिया है। उम्मीदवार को एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी और साथ ही आवेदन के दौरान कैमरे से लाइव फोटो भी खिंचवानी होगी। दोनों तस्वीरों में चेहरे का मेल होना जरूरी है। फोटो धुंधली या अलग दिखने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है।
हस्ताक्षर अपलोड के सख्त नियम
अब उम्मीदवार को सफेद कागज पर काले पेन से तीन बार हस्ताक्षर करने होंगे। उसी शीट को स्कैन कर तय फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए, वरना आवेदन अमान्य हो सकता है।
आधार से पहचान को प्राथमिकता
यूपीएससी ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इससे सत्यापन की प्रक्रिया तेज होती है। हालांकि वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य रहेंगे।
आवेदन के बाद कोई सुधार नहीं
इस बार का सबसे सख्त नियम यही है। आवेदन जमा होने के बाद न तो कोई बदलाव किया जा सकेगा और न ही आवेदन वापस लिया जा सकेगा। इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले हर जानकारी दोबारा जांचना जरूरी है।
यूआरएन प्रोफाइल में एक बार बदलाव की सुविधा
उम्मीदवार को अपने यूआरएन प्रोफाइल में जीवन में सिर्फ एक बार बदलाव करने की अनुमति होगी। लेकिन यह बदलाव पहले से जमा किए गए फॉर्म पर लागू नहीं होगा, बल्कि आगे की परीक्षाओं में ही मान्य होगा।
एडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन
अब एडमिट कार्ड डाक या ईमेल से नहीं आएगा। उम्मीदवार को वेबसाइट से लॉगिन करके ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।
परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन
यूपीएससी ने नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर फेस पहचान अनिवार्य कर दी है। इसके साथ पहचान पत्र जांच और सुरक्षा जांच भी होगी। उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।
परीक्षा में बैठने की पात्रता से जुड़े नए प्रतिबंध
जो उम्मीदवार पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में चयनित होकर सेवा में हैं, वे सीएसई 2026 में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा में पहले से चयनित उम्मीदवार दोबारा उसी सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। कुछ मामलों में एक बार सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी सख्त शर्तें तय की गई हैं।
प्रश्न पत्र आपत्ति की समय सीमा घटी
पहले प्रश्न पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन मिलते थे। अब यह समय घटाकर पांच दिन कर दिया गया है, जो परीक्षा के तीसरे दिन से शुरू होकर सातवें दिन शाम छह बजे तक रहेगा।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नए नियम
ओबीसी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को चार वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर बना नया प्रमाण पत्र देना होगा, जो एक अप्रैल 2025 के बाद जारी हुआ हो। वहीं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी वित्तीय वर्ष 2024 25 के आधार पर और तय तारीखों के भीतर जारी होना चाहिए।
प्रीलिम्स और मेंस के बाद अनिवार्य लॉगिन
सीएसई 2026 में प्रीलिम्स और मेंस के नतीजों के बाद तय समय के भीतर लॉगिन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव