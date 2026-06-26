नाम बदला, उम्र छिपाई... चालाकी की तो खैर नहीं; पूजा खेडकर कांड के बाद अब UPSC का बड़ा ऐक्शन
UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के लिए AI टेक्नोलॉजी शुरू की है ताकि नकली एप्लीकेशन और प्रीलिम्स स्टेज पर अटेम्प्ट लिमिट पार करने वालों का पता लगाकर उन्हें रिजेक्ट किया जा सके, जिससे फेयर सिलेक्शन पक्का हो सके।
यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर सच्चे और ईमानदार उम्मीदवार के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 2026 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में फर्जीवाड़े और चालाकी को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है, जिसने धोखाधड़ी करने वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। देश में पहली बार, आयोग ने एप्लिकेशन के शुरुआती स्तर पर ही अयोग्य और फर्जी आवेदनों को पकड़ने और उन्हें खारिज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया है। इस कड़े कदम का ही असर है कि परीक्षा में बैठने से पहले ही करीब 600 आवेदन सीधे रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए।
कैसे काम कर रहा है ये नया सिस्टम?
यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने इस पूरे बदलाव को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। उनका कहना है कि आयोग ने प्रीलिम्स परीक्षा के आवेदन के स्तर पर ही एक 'डी-डुप्लीकेशन' अभियान चलाया। इसका सीधा सा मकसद ये था कि हर असली उम्मीदवार की सही पहचान हो सके, और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो फर्जी तरीके से या एक से ज्यादा फॉर्म भरकर सिस्टम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। चेकिंग के दौरान खारिज किए गए फॉर्म्स में ऐसे लोगों के आवेदन शामिल थे, जिन्होंने या तो कई बार फॉर्म जमा कर दिया था, या फिर वे अपने तय प्रयासों की लिमिट पार कर चुके थे। कई तो ऐसे भी थे जिनकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वे चालाकी से परीक्षा में बैठने की फिराक में थे। अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यह पूरी प्रक्रिया आयोग के पास मौजूद डेटाबेस से बेहद सुरक्षित तरीके से मिलाई जाती है, ताकि किसी भी उम्मीदवार की निजी जानकारी लीक न हो। उनका जोर इस बात पर रहा कि तकनीक की मदद से सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिल सके।
पहले इंटरव्यू में पकड़ी जाती थी चोरी
इस कदम को आयोग की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पहले के वक्त में ये छंटनी इतनी जल्दी नहीं हो पाती थी। यूपीएससी के सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल तक आयोग ये सारी चेकिंग इंटरव्यू के स्टेज पर जाकर करता था। यानी कोई उम्मीदवार अगर धोखाधड़ी करके प्रीलिम्स और मेन्स पास भी कर लेता था, तो वो आसानी से इंटरव्यू तक पहुंच जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो अब आयोग के पास ऐसी तकनीक आ गई है, जिससे प्रीलिम्स के स्टेज पर ही ऐसे फॉर्म्स को फिल्टर करके बाहर किया जा सकता है। खास बात ये है कि यह एआई सॉफ्टवेयर यूपीएससी ने खुद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से इन-हाउस तैयार किया है।
पूजा खेडकर मामले से लिया गया कड़ा सबक
आपको याद होगा, दो साल पहले 2024 में पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। खेडकर ने अपने प्रयासों की तय सीमा खत्म होने के बावजूद, कथित तौर पर अपना और अपने माता-पिता का नाम बदलकर 2022 की सिविल सेवा परीक्षा दी थी। जब ये राज खुला, तो यूपीएससी ने उनका चयन फौरन रद्द कर दिया था। जानकारों का मानना है कि इसी घटना के बाद आयोग ने ठान लिया था कि भविष्य के लिए सिस्टम को एकदम फुलप्रूफ बनाना है। इसी के चलते 2026 के परीक्षा चक्र में आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन, लाइव तस्वीरें, फेस मैचिंग और एआई आधारित डी-डुप्लीकेशन जैसी धांसू तकनीकें शामिल की गईं।
तकनीक का दिखा जबरदस्त असर
इस साल 24 मई को हुई परीक्षा के लिए करीब 8.18 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 5.49 लाख लोग आखिरकार परीक्षा देने पहुंचे। अगर हम पिछले साल (2025) से इसकी तुलना करें, तो आवेदकों की संख्या 9.5 लाख से काफी कम हुई है। यूपीएससी सूत्रों का साफ तौर पर मानना है कि आवेदनों में आई इस बड़ी गिरावट की एक अहम वजह ये नई और सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया ही है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 94 फीसदी आवेदकों ने नए पोर्टल के जरिए अपना 'आधार' वेरिफिकेशन कराया।
इससे उनकी एक अलग और प्रामाणिक पहचान पक्की हो गई और डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बाकी बचे लगभग 49,000 उम्मीदवारों के लिए, AI सिस्टम ने उनके नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि और तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस सारे डेटा का मिलान पिछले 15 सालों के लंबे रिकॉर्ड से किया गया ताकि ये पता चल सके कि कहीं किसी ने अपनी उम्र या चांस की लिमिट तो पार नहीं कर ली है। नतीजा ये निकला कि ऐसे 600 उम्मीदवारों के फॉर्म सिरे से खारिज कर दिए गए।
कैटेगरी बदलने वालों पर भी रखी गई पैनी नजर
इस साल यूपीएससी ने अपनी शुरुआती जांच में एक और अहम चेकिंग प्रक्रिया जोड़ी। सिस्टम ने यह भी चेक किया कि क्या उम्मीदवारों ने अपने पिछले प्रयासों की तुलना में इस बार अपनी सामाजिक श्रेणी तो नहीं बदल ली है। मसलन, कोई पहले जनरल था और अब EWS या SC से OBC तो नहीं बन गया। एआई सिस्टम ने ऐसे 43,497 मामलों की पहचान की और उन्हें फ्लैग कर दिया। इसके बाद इन सभी को ईमेल भेजकर सफाई मांगी गई। जांच में ये बात सामने आई कि कई लोगों ने पहले जनरल कैटेगरी में इसलिए फॉर्म भरा था क्योंकि उनके पास वक्त पर जरूरी सर्टिफिकेट नहीं आ पाया था। हालांकि, इस पूरी माथापच्ची और चेकिंग के बाद 133 आवेदन ऐसे पाए गए, जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सारे चांस गंवा चुके थे। लिहाजा उनके फॉर्म भी फौरन कैंसिल कर दिए गए।
क्या हैं यूपीएससी के नियम?
अगर आप भी भविष्य में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमों को एक बार फिर से समझ लेना बेहतर है। जनरल कैटेगरी वर्ग के उम्मीदवार 32 साल की उम्र तक अधिकतम 6 बार परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 35 साल की उम्र तक कुल 9 प्रयास मिलते हैं। एससी/एसटी कैटेगरी की बात करें तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, वे 37 साल की उम्र तक जितनी बार चाहें परीक्षा में बैठ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव