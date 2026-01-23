Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc civil services 2025 interview rescheduled important updates 2026
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का इंटरव्यू टला, क्या थी वजह; पर्सनैलिटी टेस्ट अब इस नई तारीख पर

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का इंटरव्यू टला, क्या थी वजह; पर्सनैलिटी टेस्ट अब इस नई तारीख पर

संक्षेप:

UPSC ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के इंटरव्यू शेड्यूल में अहम बदलाव किया है। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के चलते 22 जनवरी को होने वाला इंटरव्यू अब 27 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा।

Jan 23, 2026 03:24 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा बनने का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरफ से एक जरूरी खबर आई है। वह मुकाम जिसके लिए सालों की मेहनत और रातों की नींद कुर्बान की जाती है, यानी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSME) 2025 का पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) अब एक नई तारीख पर होगा। अगर आप भी उन चुनिंदा उम्मीदवारों में से हैं जो इंटरव्यू की दहलीज तक पहुंचे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में साफ किया है कि 22 जनवरी 2026 (दोपहर का सत्र) को होने वाले इंटरव्यू को अब स्थगित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस दिन अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब थोड़ा और वक्त मिलेगा। आयोग के मुताबिक, यह इंटरव्यू अब शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को सुबह के सत्र में आयोजित किया जाएगा।

इस तब्दीली की मुख्य वजह दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल है। रिहर्सल के कारण 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों को जल्दी बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से UPSC ने दोपहर के सत्र के इंटरव्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

उम्मीदवारों की संख्या और इंटरव्यू के चरण

UPSC ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांटा है:

  • पहला चरण (Phase 1): आयोग पहले ही 649 उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर चुका था, जो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित किए गए थे।
  • दूसरा चरण और शेष उम्मीदवार: बाकी बचे 2,107 उम्मीदवारों के इंटरव्यू 5 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चलेंगे।

रिपोर्टिंग टाइम का रखें खास ख्याल

इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखना होगा। आयोग ने रिपोर्टिंग के लिए दो शिफ्ट तय की हैं:

1. सुबह का सत्र (Forenoon Session): इसके लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:00 बजे है।

2. दोपहर का सत्र (Afternoon Session): इसके लिए रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1:00 बजे है।

क्योंकि 22 जनवरी वाला इंटरव्यू अब 27 फरवरी को सुबह के वक्त होगा, इसलिए उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे ही केंद्र पर पहुंचना होगा।

सफर के खर्च की वापसी: यात्रा भत्ता (TA) से जुड़ी जानकारी

दूर दराज के इलाकों से दिल्ली आने वाले उम्मीदवारों के लिए UPSC राहत की खबर भी लाया है। आयोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के आने जाने के टिकट का खर्च (Traveling Expenses) वापस करेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें और नियम तय किए गए हैं:

ट्रेन का दर्जा: यह रिम्बर्समेंट केवल सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास ट्रेन किराए के लिए ही मान्य होगा।

जरूरी दस्तावेज: उम्मीदवारों को अपने आने और जाने के टिकटों की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी, जिसमें किराए का विवरण स्पष्ट हो。

TA फॉर्म: उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दावा (TA Claim) फॉर्म की दो प्रतियां (Duplicate) भरकर जमा करनी होंगी। यह फॉर्म UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026: नोटिफिकेशन में देरी

एक तरफ जहां 2025 के इंटरव्यू चल रहे हैं, वहीं लाखों नए उम्मीदवार UPSC CSE 2026 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (upsc.gov.in) पर विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकता है।

महत्वपूर्ण बातें:

नोटिफिकेशन की तारीख: पहले यह नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आने वाला था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे टाल दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): UPSC कैलेंडर के मुताबिक, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को होना तय है।

अटेम्पट्स और पात्रता: जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें विभिन्न श्रेणियों (General, OBC, SC, ST, PwBD) के लिए मिलने वाले प्रयासों (Attempts) की संख्या का पूरा ब्योरा दिया जाएगा।

इंटरव्यू की तारीख में यह बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का एक शानदार मौका हो सकता है, जिनका इंटरव्यू 22 जनवरी को था। हालांकि, बाकी उम्मीदवारों को अपने तय समय पर ही आयोग के दफ्तर पहुंचना होगा। प्रशासनिक बदलावों और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी अंतिम समय की उलझन से बचा जा सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
UPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।