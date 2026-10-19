64 की उम्र में 21 किमी दौड़े UPSC चेयरमैन अजय कुमार, लाए थे अग्निवीर योजना, IIT के बाद IAS, US से PhD
21 किमी दौड़कर यूपीएससी चेयरमैन ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा और करियर में बड़ी उपलब्धियों से पहचान बनाने के साथ-साथ अपनी सेहत और शारीरिक फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जा सकता है।
आमतौर पर 50-55 की उम्र के बाद लोग शारीरिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं। फिटनेस पर ज्यादा ध्यान न देकर वे आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। नतीजतन बहुतों को आयु के इस पड़ाव पर बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरमैन अजय कुमार ने 64 साल की उम्र में 21 किमी दौड़कर ऐसे लोगों के सामने एक शानदार मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया पर उनके इस जज्बे को काफी सराहा जा रहा है। इस बेहतरीन उपलब्धि के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मैराथन की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, 'वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 पूरी कर ली! 21.1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हुई और अब भी पैरों की हालत ऐसी है कि वे मुझसे नाराज हैं। लेकिन यह अनुभव पूरी तरह से सार्थक रहा। पूरे आयोजन में व्यवस्थाएं अच्छी थीं, जिससे सुबह का पूरा अनुभव बेहद सहज और शानदार रहा।'
आईआईटी से पढ़कर आईएएस अफसर बने अजय कुमार ने मैराथन में अपने इस प्रदर्शन ने साबित किया कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर उम्र की बाधाओं को पीछे छोड़ जा सकता है। शिक्षा और करियर में कई बड़ी उपलब्धियों से पहचान बनाने के साथ-साथ अजय कुमार अपनी सेहत और शारीरिक फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मैराथन में दौड़ना उनके अनुशासन, सक्रिय जीवनशैली और मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उनकी कहानी बताती है कि सीखने, फिट रहने और कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती।
1985 बैच के IAS अफसर
डॉ. अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। वे 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत रहे। अजय कुमार को 14 मई 2025 को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। वह अक्टूर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे।
कितने पढ़े लिखें हैं यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार
IIT से इंजीनियरिंग, USA से PhD की- अजय कुमार ने देश के प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थान आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद अमेरिका से केवल तीन साल में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की। उन्होंने अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय से एप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी पूरी की। वह भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स एकेडमी के फेलो भी रह चुके हैं। 2019 में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला।
अग्निवीर, सीडीएस, यूपीआई जैसे अहम सुधारों में बड़ी भूमिका
अजय कुमार केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों स्तरों पर काम कर चुके हैं। देश की कई अहम योजना और सुधारों में उनकी बड़ी भूमिका रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत UPI, आधार, मायगॉव और रक्षा क्षेत्र में अग्निवीर योजना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद लाने में उनका काफी बड़ा रोल माना जाता है। यहां देखें उनका करियर और उपलब्धियां-
- भारत के रक्षा सचिवों में डॉ. अजय कुमार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले रक्षा सचिवों में माने जाते हैं। वे इस पद पर अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रहे।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक रहे।
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2012 फ्रेम की।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया, आत्मनिर्भर भारत पहल
- अग्निवीर स्कीम लाए। आर्डिनेंस फैक्टरी को रीस्ट्रक्चर किया।
- यूपीआई, आधार, MyGov, और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को लागू करने में अहम रोल रहा।
ये अवार्ड्स मिल चुके हैं
2013- इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर ऑफ ईयर
2019- एशिया पोस्ट का टॉप 50 एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स
2019- IIT कानपुर से डिश्टिंग्विष्ट एलुमिनाई
2021- इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में फेलो
केरल सरकार में संभाले अहम पद
डॉ. कुमार ने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत केरल की KELTRON कंपनी में की। वे पलक्कड़ जिले के कलेक्टर भी रहे। वो केरल सरकार के IT डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव रहे। रिटायरमेंट के बाद वो कई स्टार्टअप्स से मेंटोर के तौर पर भी जुड़े। MGF-कवच के फाउंडर हैं और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का फंड भी रेज कर चुके हैं। इसके अलावा IIT कानपुर में वो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं।
छा गए 70 वर्षीय सभाजीत यादव ने वेदांता
यूपी के जौनपुर में मछलीशहर क्षेत्र के डभिया निवासी 70 वर्षीय सभाजीत यादव ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। रविवार को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 21.097 किलोमीटर की दूरी एक घंटा 47 मिनट तीन सेकंड में पूरी की। सभाजीत अब तक 100 से अधिक पदक जीत चुके हैं। उनके बेटे रोहित यादव भी एशियाई खेल में भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी