UPSC CGPDTM recruitment 2025: सरकारी नौकरी का शानदार मौका, UPSC ने निकाली CGPDTM में 102 पदों पर भर्ती

संक्षेप: UPSC CGPDTM recruitment 2025: यूपीएससी ने एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण पदों पर 102 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें वेतन और पद दोनों ही आकर्षक हैं।

UPSC CGPDTM recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (CGPDTM) विभाग के तहत होने जा रही है। इस भर्ती के जरिए विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण पदों पर 102 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें वेतन और पद दोनों ही आकर्षक हैं।

पदों की डिटेल्स- UPSC ने कुल 102 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पद ट्रेड मार्क्स और भौगोलिक संकेत (GI) परीक्षक (Examiner of Trade Marks & GI) के लिए हैं, जिनकी संख्या 100 है। ये पद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, UPSC के तहत ही उप निदेशक (परीक्षा सुधार) (Deputy Director - Examination Reforms) के दो पदों पर भी भर्ती की जाएगी।

यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) कानून और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें - ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को इन तारीखों को ध्यान में रखना चाहिए।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 13 दिसंबर, 2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 1 जनवरी, 2026

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते UPSC ORA (ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन) पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भर दें।

योग्यता और सैलरी की जानकारी - ट्रेड मार्क्स परीक्षक के 100 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री या इससे संबंधित योग्यता होनी अनिवार्य है।

आयु सीमा: 1 जनवरी, 2026 तक उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/EWS) को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतन: यह एक बहुत ही आकर्षक सरकारी नौकरी है। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों का मूल वेतन 56,100 रूपये प्रति माह से शुरू होगा। भत्तों को मिलाकर, मासिक सकल वेतन 1,00,000 से 1,25,000 रूपये के बीच रहने का अनुमान है।

चयन प्रक्रिया क्या होगी? इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा : यह ऑब्जेक्टिव टाइप (बहुविकल्पीय प्रश्न) की परीक्षा होगी।

मुख्य परीक्षा: इसमें लिखित, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।

इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट: मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच: अंतिम चयन से पहले यह चरण पूरा करना होगा।