UPSC CDS II Result 2025 : जल्द होगा यूपीएससी सीडीएस-2 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

UPSC CDS II Result 2025 जल्द घोषित होने वाला है। उम्मीदवार upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। जानें इंटरव्यू और सैलरी स्ट्रक्चर की जानकारी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 05:24 PM
UPSC CDS II Result 2025 : देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरफ से साल में दो बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) परीक्षा कराई जाती है। हाल ही में सीडीएस-2 की परीक्षा संपन्न हुई, जिसके रिजल्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS II) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट्स UPSC.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगी।

UPSC CDS II Result 2025 ऐसे करें चेक

1. upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।

2. "UPSC CDS II Selected Candidates List PDF" लिंक पर क्लिक करें।

3. पीडीएफ ओपन होते ही शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

4. इसे डाउनलोड करके सेव करें।

5. भविष्य के लिए हार्ड कॉपी निकाल लें।

UPSC CDS II Result 2025 : इंटरव्यू प्रक्रिया

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू दो चरणों में होता है।

स्टेज-1: इसमें Officer Intelligence Rating (OIR) टेस्ट और Picture Perception & Description Test (PP & DT) शामिल हैं। इससे उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक, पर्यवेक्षण और वर्णनात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

स्टेज-2: इसमें साइकोलॉजी टेस्ट, Group Testing Officer (GTO) टास्क्स और आखिर में कॉन्फ्रेंस सेशन होता है, जहां उम्मीदवार के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है।

UPSC CDS II Result 2025 : क्या है ट्रेनिंग प्रक्रिया और कितनी मिलेगी सैलरी

जो उम्मीदवार इंटरव्यू और ट्रेनिंग दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी स्तर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 56,100 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद नियुक्त लेफ्टिनेंट को 56,100 रुपये बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा सैन्य सेवा वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और विशेष भत्ता भी मिलता है, जिससे कुल सैलरी पैकेज और आकर्षक बन जाता है।

