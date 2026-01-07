UPSC CDS I Marks 2025: यूपीएससी सीडीएस-1 परीक्षा के मार्क्स upsc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UPSC CDS I Marks 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 'कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज' (CDS-I) परीक्षा 2025 में सफल उम्मीदवारों के मार्क्स upsc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।

UPSC CDS I Marks 2025 Download: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 'कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज' (CDS-I) परीक्षा 2025 में सफल उम्मीदवारों के मार्क्स जारी कर दिए हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अपने मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। मेरिट लिस्ट पीडीएफ में उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम और लिखित परीक्षा और एसएसबी में प्राप्त कुल अंक की जानकारी दी गई है।

यह चयन प्रक्रिया 123वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पुरुष कोर्स और 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला (नॉन-टेक्निकल) कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। सफल घोषित किए गए 535 उम्मीदवारों में से 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं।

अगला चरण और वेरिफिकेशन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अभी प्रोविजनल है। उनके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी सेना मुख्यालय द्वारा किया जाना बाकी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें।

UPSC CDS 2025: यूपीएससी सीडीएस-1 मार्क्स 2025 कैसे चेक करें? 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में "Combined Defence Services Examination (I), 2025: Marks of Recommended Candidates" के लिंक पर क्लिक करें।

3. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें रोल नंबर और नाम के साथ मेरिट लिस्ट दी गई है।

4. अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।